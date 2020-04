Le dernier pack de DLC de Rocksmith sera le dernier alors que l’équipe de développement passe à un nouveau projet

Par Emily Gera,

Dimanche 5 avril 2020 22:56 GMT

Ubisoft San Francisco a publié son DLC final pour Rocksmith, a annoncé le studio.

L’équipe de développement ne produira plus de nouveau contenu téléchargeable pour son jeu pédagogique axé sur la guitare après la sortie cette semaine d’une collection de chansons du groupe prog-métal suédois Opeth.

Au lieu de cela, Ubi passera à un nouveau projet. “Le Rocksmith Dev Stream continuera (dans un nouveau format), avec quelques autres surprises”, lit une déclaration du développeur. Cependant, aucune nouvelle sur ce à quoi cela pourrait ressembler pour l’instant.

Je suis personnellement obsédé par ce jeu depuis son lancement en 2011. Rocksmith est sorti d’une ère de sorties rythmiques, exploitant le gameplay arcadey de Guitar Hero et Rock Band comme méthode pour vous apprendre à jouer de la guitare. Tout le monde n’était pas dedans, mais son remasterisation de 2014 s’est mieux comporté, et bon tout le monde est un critique.

Rocksmith propose un total de 1 570 chansons, sorties en 383 semaines. Je recommande vivement son récent DLC Riot Grrl sorti en février, qui comprend Dig Me Out de Sleater Kinney, Pretend We’re Dead de L7 et Bruise Violet de Babes in Toyland.

