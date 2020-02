Le dernier patch de Temtem présente une nouvelle zone inspirée d’une fonctionnalité Pokemon rouge / bleu

Temtem, le MMO de style Pokemon à accès anticipé, a récemment reçu une mise à jour majeure qui étend la fin du jeu. La mise à jour 0.5.12 introduit une nouvelle arène, le Saipark, qui fonctionne un peu comme l’emblématique Safari Zone dans les jeux Pokemon originaux, Rouge et Bleu. La zone Safari vous permet de vous promener et de capturer des Pokémon sans les combattre, dont beaucoup ne peuvent être trouvés qu’à l’intérieur des limites de la zone. Temtem a maintenant un endroit tout aussi spécial qui est un peu différent du reste du jeu.

Le Saipark, accessible aux joueurs de fin de partie, est une réserve naturelle qui abritera chaque semaine deux espèces différentes de Temtem. Ces créatures auront des caractéristiques spéciales – elles ont plus de chances d’être Luma, ou pourraient avoir des mouvements d’oeuf ou des SV minimum garantis.

Les joueurs devront acheter des Temcards spéciales pour le parc, appelées Saicards. Celles-ci expireront à la fin de la semaine et ne fonctionneront que dans le parc. L’entrée dans le parc est payante et chaque fois qu’ils achètent des cartes au cours de la semaine, le prix augmente. C’est un bon moyen pour les joueurs qui ont consacré beaucoup de temps à Temtem de capturer des créatures intéressantes.

Un coffre-fort du joueur a également été ajouté au jeu, qui peut être accessible à partir d’un grand Temporium et peut être utilisé pour un stockage supplémentaire. Vous pouvez conserver vos articles dans le coffre-fort entre les réinitialisations et les articles échangés via des codes promotionnels y seront désormais directement insérés.

De nombreux autres changements ont également été introduits dans le patch – voici la liste complète.

Améliorations

Les modificateurs de stade de statistiques ont été retravaillés pour accélérer les animations. Au lieu d’avoir une animation par changement de stat, tous les changements de stat pour un Temtem sont maintenant unifiés dans la même animation L’écran Pick & Ban conserve maintenant la couleur appropriée en fonction du joueur qui est le premier (bleu) et celui qui est le second (orange) . Avant ce changement, chaque joueur se verrait avec la couleur du premier joueur.L’écran de combat compétitif affiche maintenant le porte-flèche de vitesse.L’écran de combat affichera désormais séparément les Temcards pour chaque joueur alors qu’il est en groupe coopératif .

Équilibre

Réduction du taux global de luma de 1/6000 à 1/8000. Réduction du prix de vente global des articles de 70% à 50% de leur valeur. Les articles vendus uniquement ne sont pas affectés par ce changement (silicones, cristaux et sels de mer) .Telomere Hacks réduira désormais la fertilité Temtem affectée de 1 (si le Temtem n’a plus aucune fertilité, l’ajout SV sera appliqué de toute façon et la réduction de la fertilité sera ignorée.) Échanger certains des éléments de teinte qui pourraient être trouvés comme pickables pour d’autres éléments plus utiles pendant la campagne.

Correctifs

Correction de la possibilité de sortir du casse-tête du dojo de Quetzal. Correction de plusieurs situations de blocage en coopération dans les batailles. Correction du blocage dans la quête de la prison pendant la coopération après un démantèlement. La quête fixe ne progressait pas après avoir ramassé des objets en co- partie op (ou après que la partie soit dissoute) .Fixed ne pouvant pas voir les actions pour le partenaire coopératif tout en ayant un retard important.Fixed un bug visuel dans la barre d’endurance lors du survol rapide d’une technique avant de l’utiliser. leurs amis avec leurs anciens articles cosmétiques après une réinitialisation.Fixed se coincer dans les tables après se déconnecter alors qu’il était assis à proximité.Fixed se coincer lors de la lecture d’une boîte de dialogue et la dissolution de votre partenaire coopératif.Fixed se coincer dans l’Omninesia’s Lift après qu’un joueur dissout la co -op party.Fixe (espérons-le) la réinitialisation du personnage ne fonctionne pas correctement et laisse les joueurs avec un personnage vide et se retrouve coincé dans certaines interactions (obtenir un démarreur, entrer dans une bataille …) .Fixed angle de caméra incorrect après avoir mis KO un Temtem avec Haito Uchi.Fixed comportement incorrect lors de la libération d’un Temtem et de la capture d’un nouveau dans le même tour.Fixed se coincer derrière certains PNJs.Fixed Raican’s Prideful se déclenchant une seule fois quand on assomme deux Temtem en même temps.Fixed Coat’s icône manquante.

Temtem a eu un lancement légèrement rocailleux, mais ses problèmes initiaux ont été largement résolus. C’est un jeu intéressant – et dont Pokemon pourrait apprendre certaines choses.

