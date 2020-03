Le détaillant britannique GAME garde ses magasins ouverts

19 mars 2020 – 10h12

Le détaillant britannique High Street GAME a déclaré qu’il maintiendrait ses magasins ouverts au milieu de la pandémie de coronavirus COVID-19.

C’est selon GamesIndustry.biz, qui rapporte que la chaîne prend des précautions pour essayer de stopper la propagation de l’épidémie virale. GAME donne apparemment un désinfectant pour les mains à tous ses magasins et demande au personnel de nettoyer régulièrement toutes les surfaces.

Les magasins Belong de l’entreprise sont invités à nettoyer les stations de jeux après chaque utilisation.

Cependant, GAME a annulé certains tournois à venir dans ses magasins Belong.

Il ne fait aucun doute qu’il y aura un bon nombre de piétons dans ces magasins alors que les gens affluent pour prendre quelques jeux avant de s’isoler pour aider à arrêter la propagation du coronavirus.

La pandémie virale a déjà entraîné l’annulation de GDC et E3, ainsi que du Eve Fanfest et du Minecraft Festival. EGX Rezzed et Reboot Develop Blue ont été reportés à plus tard dans l’année. Pendant ce temps, les organisateurs de la Gamescom disent toujours que leur événement aura lieu en août. Les BAFTA Game Awards sont également devenus un événement en ligne uniquement.

GAME a été acheté par le géant britannique du commerce de détail Sports Direct l’année dernière.

