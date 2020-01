Le détective grenouille est le héros dont nous avons besoin en 2020

Après une année bien remplie de jeux vidéo, le rythme plus lent de janvier est le moment idéal pour revenir en arrière et jouer quelques-uns des titres sympas et plus petits que nous aurions pu passer en essayant de suivre les gros blockbusters de la fin de l’année. Dans cet article, nous examinons le merveilleusement charmant Frog Detective 2: The Case of the Invisible Wizard, ainsi que deux jeux de puzzle diaboliques pour ceux qui aiment un peu plus (enfin, beaucoup plus) le défi: Superliminal et Kine.

Rétrospectivement, 2019 était en fait assez riche pour la scène indépendante, et c’est agréable de voir certains des jeux que nous avions précédemment mentionnés dans cette colonne arriver à quelques-unes des meilleures listes sur Internet – si vous les avez manqués, vous pouvez revenir en arrière et vérifier nos prises sur Eliza, A Short Hike et Anodyne 2, ainsi que Mutazione, Wilmot’s Warehouse et Fit For A King. Ne dormez pas sur ces jeux super cool!

Frog Detective 2: le cas de l’assistant invisible

Je pense que nous pourrions faire avec un peu plus de salubrité en ce moment. La seconde et, si la scène post-crédits inattendue est exacte, évidemment pas la dernière de la série Frog Detective Investigations offre un répit bienvenu des sombres réalités des feux de brousse déchaînés, de la cupidité des entreprises et des présidents belliqueux. C’est un monde sans crime, après tout, malgré le nom confus de Frog Detective Crime Solving Agency.

C’est aussi un monde où les gens sympathiques de Warlock Woods se réunissent pour lancer un défilé de bienvenue à leur nouveau voisin terriblement timide et appeler à contrecœur les services du détective titulaire de la grenouille lorsqu’ils découvrent que les préparatifs du défilé ont été saccagés. Tout le monde à Warlock Woods est vraiment très gentil… enfin, sauf Victor peut-être, mais il n’est qu’un peu grincheux parce qu’il a tellement faim. Pourtant, ils sont très sympathiques, une communauté soudée d’animaux qui parlent et qui ont une vision rafraîchissante et progressiste de la façon de recevoir un parfait inconnu dans leur petite ville.

Le travail de détective réel est léger au sol. Vous ne pouvez pas quitter votre bureau pour vous rendre en ville sans avoir d’abord récupéré votre fidèle loupe, mais c’est vraiment un hareng rouge et totalement inutile pour la tâche à accomplir. Au lieu de cela, vous êtes mieux servi en discutant avec les citadins et en vous renseignant gentiment sur leur sort le soir en question. Il y a quelques énigmes insignifiantes à surmonter pour faire avancer l’histoire, mais pour la plupart, vous êtes ici pour profiter du dialogue plein d’esprit et vous délecter de la nature fantaisiste de tout cela.

Soyez averti: c’est un jeu court, comme le montre clairement la page Steam. Dans un sens, il est presque parfaitement formé et mieux joué en une seule séance pendant environ une heure. L’écriture est nette, les plaisanteries entre les animaux idiotes et pourtant pleines d’échanges authentiquement intelligents et rieurs. C’est maladroit sans glisser dans la folie, et facétieux sans glisser dans le sarcasme. Frappant sur un ton qui est juste le bon mélange de ludique et de bonne humeur, Frog Detective 2 offre un mystère délicieusement espiègle à résoudre.

C’est comme: LA Noire a passé une nuit dans les bois dans le village Animal Crossing

Get Frog Detective 2: The Case of the Invisible Wizard sur Steam et Itch.io

Bétail

Un trio musical avec batterie, accordéon et trombone peut ne pas suggérer un potentiel accrocheur, mais quand on demande aux trois de jouer dans ce casse-tête pop-jazz, il est difficile de résister à taper du pied au rythme.

Kine présente une série de puzzles spatiaux discrets qui s’étendent à travers une sorte de paysage urbain infusé de big band. Esthétiquement, il crie – enfin, plutôt mélanger et se pavaner – New York du début du XXe siècle, toutes les lumières vives et les gros rythmes et Broadway. Chaque puzzle se déroule sur une petite grille et vous devez manœuvrer votre instrument de musique, que ce soit le tambour, le trombone ou l’accordéon, à travers la grille jusqu’à une case de but.

Le hic, c’est que les instruments en forme de bloc ne peuvent être déplacés qu’en les faisant rouler sur le côté, une tâche qui est rendue plus difficile à travers les écarts sournois du sol et des piliers qui bloquent le chemin évident. Chaque instrument a des dimensions et des mécanismes de mouvement différents à prendre en compte – l’accordéon, par exemple, peut s’étendre verticalement ou horizontalement, changeant sa forme à la volée et donc les carrés de la grille sont désormais éligibles pour rouler. Le trombone en L est encore plus complexe. Il peut être reconfiguré selon deux axes et a tendance à trouver son mouvement entravé par le nombre croissant d’obstructions autour de la grille.

La difficulté augmente doucement au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec les trois instruments. Les niveaux ultérieurs deviennent diaboliquement chargés lorsque le trio se réunit enfin et vous devez basculer entre eux pour résoudre le puzzle. Déplacer les tambours juste pour créer une nouvelle plate-forme pour que l’accordéon atterrisse, ce qui ouvrira à son tour une route pour le trombone, etc. Ces niveaux ultérieurs vous encouragent à visualiser la forme de la planche plusieurs mouvements à l’avance, ce qui est épuisant pour le moment mais passionnant à résoudre.

J’ai dû faire des pauses après quelques niveaux lorsque ma tête était trop encombrée de géométrie. La bande-son de jazz compulsif et en boucle m’a fait revenir, cependant, me poussant vers la prochaine grille de puzzle de la gymnastique musicale avec son élan percussif.

C’est comme: Stephen’s Sausage Roll par Cadence of Hyrule et Jazzpunk

Obtenez Kine sur Epic Game Store et numériquement sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Superliminal

Superliminal est un jeu de réflexion sur la façon dont nous voyons le monde et sur l’importance de votre point de vue sur le monde. Et il veut vraiment que vous compreniez que son mécanisme de base est également une métaphore des façons infinies dont nous voyons collectivement le monde. Nous avons tous notre propre point de vue, mais ne serait-il pas bon de voir les choses d’un autre point de vue? Peut-être qu’un changement de perspective pourrait, vous savez, changer certaines perspectives.

Ce mécanicien de base vous voit initialement capable de ramasser certains objets et de modifier leur taille en fonction de la façon dont ils sont replacés dans l’environnement. Rapprochez-vous très près d’une minuscule balle pour qu’elle apparaisse grande, puis ramassez-la et tout à coup, ce sera énorme lorsque vous leverez les yeux et la déposerez au milieu d’une pièce. Inversement, prenez quelque chose de grand à distance et il rétrécira entre vos mains, vous permettant de créer une version miniature. C’est un effet surprenant la première fois que vous le voyez, et ce sentiment d’émerveillement – ce sentiment que vous effectuez une sorte de magie noire illicite chaque fois que vous prenez quelque chose – ne se dissipe que légèrement au cours du jeu.

D’autres mécanismes sont ajoutés à votre répertoire de résolution d’énigmes, vous permettant d’utiliser l’espace négatif à votre avantage ou permettant la réplication apparemment infinie d’objets interactifs, entre autres. Certains de ces ajouts ont plus de succès que d’autres, et bien qu’ils élargissent la palette des types de puzzles, c’est ce noyau «est-il grand ou est-il petit?», Vanité qui évoque les énigmes les plus satisfaisantes à craquer, en particulier le deuxième à dernière série de défis qui prennent l’idée de base et la replient sur elle-même d’une manière étonnamment étourdissante.

Le dénouement de cette série de chambres de puzzle Portal-esque est un peu anticlimatique en termes de difficulté, bien qu’il ne manque jamais de créer de nouveaux environnements fascinants que vous voudrez explorer à fond. Et c’est ici que la métaphore narrative «que diriez-vous d’une nouvelle perspective?» Devient laborieuse à un point proche de la parodie, bien que la sincérité de son message bien trop évident me fasse me sentir mal de rouler les yeux.

Ne laissez pas le thème maladroit vous décourager, Superliminal reste un jeu de puzzle inventif et révélateur.

C’est comme: Portal s’est inscrit à la parabole de Stanley et a apporté un sac d’astuces Photoshop.

Obtenez Superliminal sur l’Epic Game Store.