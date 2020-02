Le deuxième Code Vein DLC arrivera demain

Soyez prêt RevenantsEh bien, de nulle part Bandai Namco vient de confirmer que le deuxième DLC de Code Vein fera ses débuts le 26 février PC, PlayStation 4 et Xbox One. Dans un communiqué de presse, la société a détaillé Impératrice gelée, la deuxième extension massive du jeu après Hellfire Knight Il peut être téléchargé gratuitement pour tous ceux qui ont le Passe de saison ou acheté individuellement pour 10 $.

Semblable à Hellfire Knight, Frozen Empress introduit une grande variété d’ajouts. Ceux-ci incluent de nouvelles armes, des voiles de sang, des masques, des objets, des skins, etc. Mais ce qui définit ce deuxième DLC, c’est l’ajout d’un nouveau patron: le Impératrice gelée

La vaincre vous donnera de nouveaux équipements et compétences, tels que Code du sang d’Ymir qui “reproduit le pouvoir” de ce nouveau patron. Vous obtiendrez également le Hallebarde de la brume de sang, une arme haut de gamme idéale pour maintenir la distance entre vous et vos ennemis.

En plus des nouveaux ennemis et armes, Impératrice gelée Il comprend également une nouvelle zone à explorer. La Prison de glace céleste C’est une structure glaciale avec plusieurs couches et sols, pleine de piliers de glace et de butin caché. Vous pouvez trouver la carte de cette nouvelle zone dans la salle qui s’étend de la Cryptez la flèche vers la périphérie provisoire du gouvernement.

Bandai Namco a récemment célébré une impressionnante réalisation Code Vein, a annoncé que cette nouvelle IP avait dépassé le million d’exemplaires vendus dans le monde.

Source: Bandai Namco

.