Le deuxième DLC de la campagne de Borderlands 3 est Guns, Love, and Tentacles influencés par Lovecraft

Par Emily Gera,

Jeudi 27 février 2020 21:10 GMT

Gearbox a annoncé le deuxième complément de campagne à venir sur Borderlands 3 le 26 mars.

Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock est décrit comme un complément d’influence Lovecraft pour la campagne Borderlands 3, qui vous permettra de faire équipe avec d’anciens et de nouveaux amis dans une lutte contre l’horreur eldritch. Le DLC comprend également de nouveaux équipements légendaires, des mods de classe et des cosmétiques pour les personnages et les véhicules.

“Sir Alistair Hammerlock et Wainwright Jakobs sont enfin en train de faire le noeud, et ils veulent que vous veniez célébrer leurs noces à venir sur la planète de glace de Xylourgos”, lit le synopsis du DLC. “Ses déchets gelés ont éclairci tous les animaux sauf les plus vicieux, et la ville étrange de Cursehaven – où vous avez tous accepté de vous rencontrer – est située sous la carcasse colossale d’un monstre Vault tombé.

«Comme si la faune piquante et froide de ce monde de glace n’était pas assez mal accueillie, une bande d’occultistes effrayants qui vénèrent la carcasse du monstre du coffre-fort sont déterminés à briser les partenaires fiancés. Vous devrez combattre les forces du mal d’un autre monde si Wainwright et Hammerlock veulent avoir leur bonheur pour toujours. Heureusement, le planificateur de mariage le plus dur à cuire de la galaxie a le dos: Gaige, un chasseur de caveaux fugitif (et le personnage préféré des fans) qui est inséparable de son robot BFF Deathtrap. “

Guns, Love et Tentacles est inclus dans le pass saison Borderlands 3 et l’édition Super Deluxe. Découvrez sa bande-annonce officielle ci-dessous.

