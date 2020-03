Le deuxième épisode de Ghost Recon Breakpoint arrive demain, opposant Sam Fisher à des drones militaires contrôlés par l’esprit

Par Emily Gera,

Lundi 23 mars 2020 18:54 GMT

Ubisoft a publié une bande-annonce du deuxième épisode de Ghost Recon Breakpoint avant son lancement le 24 mars.

L’épisode 2 présente un nouvel arc de huit missions mettant en vedette Sam Fisher de Splinter Cell – exprimé par Michael Ironside – qui vous permettra de découvrir un complot pour développer des drones militaires contrôlés par l’esprit sur Auroa.

Le nouvel ajout sera ajouté dans une lourde mise à jour du titre 2.0 qui apporte également quatre nouvelles cartes en PvP et deux nouvelles classes en PvE et PvP – la classe Echelon qui se concentre sur le gameplay furtif et la classe Engineer qui peut faire beaucoup. des dommages aux drones et construisez des drones de défense pour lutter pour eux.

La mise à jour du titre 2.0 propose également une multitude de fonctionnalités demandées par la communauté, notamment le placement de la caméra, le saut BASE, les options de tri des armes / équipements, les véhicules, les améliorations du système de réapparition, les mises à jour de l’armurier. Consultez les notes de patch officielles pour plus de détails.

Ghost Recon Breakpoint est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Comme précédemment confirmé par Ubisoft, l’épisode 3 devrait arriver entre juin et septembre.

