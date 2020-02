Le deuxième épisode de Pokémon: Twilight Wings est maintenant disponible

Le temps est venu que beaucoup attendaient, un nouvel épisode de Pokémon: Twilight Wings est enfin disponible. Ce chapitre est appelé Entraînement, ou Entraînement, et se concentre sur Bea, le leader du gymnase de type combat.

Après avoir perdu sa confrontation contre le champion de Galar, Bea décide d’aller dans la région de Wil et de s’entraîner. Cependant, Elle est trop concentrée sur sa formation et perd de vue des choses plus importantes, comme se sentir bien dans sa peau. Tout cela conduit à elle et son Pokémon pris au piège dans une grotte lors d’une tempête.

Apaisant, vers la fin de l’épisode finit par découvrir ce qui est vraiment important pour elle, ce qui nous laisse un beau message pour voir certaines situations avec une autre perspective.

Vous pouvez regarder le premier épisode de Pokémon: Twilight Wings ici. De même, nous vous rappelons que Pokémon Home est désormais disponible sur Switch et mobile.

Via: Pokémon

