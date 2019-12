Le deuxième pack DLC est maintenant disponible pour Marvel Ultimate Alliance 3

Nintendo a envoyé un rappel amical sur Twitter que le deuxième pack de contenu téléchargeable est prêt et disponible aujourd'hui pour Marvel Ultimate Alliance 3. Le nouveau DLC se concentre sur les X-Men, avec quatre d'entre eux rejoignant la mêlée, il y a aussi le tout nouveau Mode Danger Room pour vous faire plaisir. Il est disponible dès maintenant sur le Nintendo Switch eShop pour 19,99 $.

Pack 2 – X-Men: Rise of the Phoenix

Disponible le 23 décembre

Dark Phoenix, l'entité cosmique infiniment puissante de l'une des plus grandes sagas des X-Men, déclenche une ère de destruction ardente! Quatre autres X-Men rejoignent l'alliance avec ce pack DLC: Phoenix, Gambit, Iceman et Cable. De plus, affrontez vos amis dans le nouveau mode Danger Room! Jusqu'à quatre joueurs s'affronteront pour voir qui peut abattre des ennemis tout en étant barré par des buffs et des debuffs.

