Le deuxième raid de Ghost Recon Breakpoint annulé, le mode immersif à venir le 24 mars

Le mode immersif de Ghost Recon Breakpoint a été renommé Ghost Experience, et il arrivera plus tard ce mois-ci.

Comme promis, Ghost Recon Breakpoint le développeur Ubisoft a détaillé le mode immersif du jeu dans un nouveau billet. Il apporte une refonte complète à la plupart des mécanismes du jeu et a été renommé Ghost Experience.

Malheureusement, à la suite de ce changement d’orientation, le développeur a choisi d’annuler le deuxième raid du jeu. Pas grand-chose sur ce raid n’avait été révélé, mais il était prévu de le publier à un moment donné cette année. La bonne nouvelle est que Ghost Experience sera disponible avec la mise à jour du titre 2.0.0 le 24 mars.

L’expérience fantôme est essentiellement un ensemble d’options de difficulté prédéfinies qui suppriment les niveaux d’équipement, ajoutent des limitations sur l’endurance et la régénération de santé, et permettent aux joueurs d’équiper n’importe quelle arme qu’ils trouvent, quel que soit leur niveau. C’est essentiellement l’expérience Wildlands dans Breakpoint.

La meilleure nouvelle est que tous les différents paramètres peuvent être modifiés par les joueurs pour une expérience plus personnalisée. Ainsi, vous pouvez, par exemple, opter pour un modèle de dégâts réaliste tout en gardant les autres mécaniques arcady. Toutes ces options sont modifiées du côté client et n’affectent que votre jeu.

Cela signifie également que chaque joueur du groupe peut avoir ses propres paramètres et être en mesure de jouer avec le reste du groupe. Malheureusement, Breakpoint continuera à nécessiter une connexion Internet constante. Bien que vous ne voyiez aucun joueur dans la ville principale (à moins qu’il ne fasse partie de votre groupe), vous devrez toujours être connecté au serveur.

Le développeur désactivera cependant le service de mise en relation pour les joueurs avec des connexions Internet instables, ce qui devrait améliorer considérablement leur connectivité.

Voici exactement ce que fait Ghost Experience et les paramètres de difficulté que vous pouvez modifier davantage:

Pas de niveau de vitesse: personnalisez et conservez la même arme tout au long de votre aventure. Les niveaux de qualité et les niveaux d’objet sont désactivés.

Pillage réaliste: pillez la catégorie d’armes de vos ennemis et changez-les de façon réaliste. L’équipement se trouve dans les missions, les récompenses et les caisses.

Quantité d’arme principale: choisissez de porter une ou deux armes principales. Cela a été pré-publié avec TU 1.1.0, mais sera entièrement réalisé avec Ghost Experience.

Perte de munitions lors du rechargement: les munitions restantes sont perdues lorsque vous changez de magasin.

Niveau d’endurance: ajustez la quantité d’endurance que vous consommez.

Quantité de bandage: limitez le nombre de bandages que votre Ghost peut porter.

Risqué de blessure: choisissez la fréquence du statut de blessé lorsqu’il est blessé par des balles ennemies.

Régénération de la santé: choisissez de limiter, supprimer ou augmenter votre régénération de santé.

Nouveaux paramètres HUD: affinez votre HUD préféré avec de nouveaux paramètres, une mini-carte minimale, une notification de butin minimale et un butin 3D minimal.

Mode privé: rencontrez uniquement des personnages de l’histoire et vos coéquipiers coopératifs directs à Erewhon.

Accès à la boutique de Maria: conservez l’accès à la boutique Maria dans les bivouacs ou limitez-le à Erewhon uniquement.

Parallèlement à Ghost Experience, la mise à jour 2.0.0 apportera également la classe Engineer retardée, ainsi que le deuxième épisode complet du récit du jeu, baptisé Deep State. Ubisoft a abordé certains des autres projets en cours basés sur les commentaires des joueurs, et vous pouvez voir la liste complète sur Reddit.