Le deuxième test multijoueur pour Mario Kart Tour fonctionne maintenant pour tous les joueurs

Le deuxième test multijoueur pour Mario Kart Tour est maintenant en cours jusqu’au 28 janvier à 21 h 59. PT. Tous les joueurs peuvent participer cette fois-ci et vous pouvez même affronter des utilisateurs à proximité en utilisant les données de localisation de votre appareil. Pour faire la course avec vos amis dans le jeu mobile, appuyez sur Menu puis sur Multijoueur. Pour un résumé, des notes et d’autres détails concernant ce test multijoueur, assurez-vous de consulter le site officiel de Mario Kart Tour.

