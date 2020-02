Le développement de Bayonetta 3 “progresse sans heurts” trois ans après sa première annonce, selon Hideki Kamiya

Par Emily Gera,

Dimanche 23 février 2020 17:08 GMT

Le développement de Bayonetta 3 se déroule sans heurts, trois ans après la première annonce du jeu en 2017.

S’exprimant dans le dernier numéro de Famitsu (via Siliconera), le créateur de la série Hideki Kamiya a confirmé que la troisième entrée de la série Bayonetta est toujours en cours de développement et “progresse en douceur”.

“En fait, il y a beaucoup d’informations cachées dans l’annonce teaser en 2017”, ajoute-t-il.

Bayonetta 3 a été annoncé pour la première fois sur Nintendo Switch avec une bande-annonce lors des Game Awards 2017. D’une durée d’un peu moins d’une minute, la vidéo teaser montre que Bayonetta est abattu par des boulons d’électricité avant de rembourser le compliment avec six balles. Les balles semblent frapper un mur invisible fait d’un voile électrique violet puis se désintègrent. À la fin du teaser, on voit les pieds de Bayonetta fléchir sous elle et elle laisse tomber ses deux pistolets.

Platinum Games est en train de publier un nouvel ensemble de 10e anniversaire Bayonetta et Vanquish dans l’Ouest. Une version japonaise du bundle sera lancée le 28 mai de cette année.

Le premier Bayonetta sorti en 2009 pour PS3 et Xbox 360 et était le produit le plus réussi d’un accord multi-jeux entre Platinum et Sega. Il a ensuite été réédité pour Wii U avec la suite et même PC; la version Steam de Bayoneta a depuis vendu plus de 100 000 unités.

