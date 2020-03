Le développement de Psychonauts 2 pourrait être affecté par le coronavirus

Comme vous l’avez probablement entendu, les studios propriétaires de Microsoft Ils ont travaillé à distance depuis leur domicile ces dernières semaines en raison du coronavirus. Cela comprend l’une des acquisitions les plus récentes de l’entreprise, Double Fine. Jusqu’à présent, l’équipe de Tim Schafer a travaillé dur Psychonautes 2Mais ils ne savent pas comment cette pandémie pourrait affecter leur développement.

Pourrait-il y avoir un autre retard? Un fan a demandé Double Fine cette même question exactement. À ce stade, c’est difficile à dire et ses développeurs ne veulent rien promettre non plus:

je ne pense pas que quiconque sache vraiment ce que tout cela signifie encore, mais nous travaillons sur les choses du mieux que nous pouvons!

– Double Fine (@DoubleFine) 23 mars 2020

“Je pense que personne ne sait encore ce que cela signifie, mais nous travaillons du mieux que nous pouvons!”

Il convient de mentionner que Double Fine Vous n’avez pas encore défini de date de sortie pour Psychonautes 2Nous savons seulement qu’il arrivera à un moment donné cette année sur toutes les plateformes mentionnées précédemment.

Source: Double Fine

