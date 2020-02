Le développement de System Shock 3 est vraiment en difficulté

System Shock 3, le nouvel opus de la série qui a inspiré des classiques modernes tels que BioShock et Prey, est en difficulté et il semble difficile de le réaliser à un moment donné. Ce qui se passe, c’est que le projet est sans distributeur, ce qui a amené des membres clés de son équipe de développement à quitter OtherSide Entertainment, une entreprise qui reprenait le projet.

Un ancien membre de l’équipe de développement, qui a gardé son identité dans l’anonymat, a créé un compte dans RPGCodex pour discuter de l’état du projet. L’une des premières choses qu’il a signalées en décembre 2019 était que Otherside Entertainment n’avait pas d’ingénieurs travaillant sur System Shock 3. Comme le rapporte VGC.com, quelque temps plus tard, plusieurs membres de l’équipe de développement ont mis à jour leur programme LinkedIn pour confirmer qu’ils avaient quitté l’étude. De plus, Sam Luangkhot, ancien chef de la communauté d’étude, a confirmé la légitimité des informations présentées par la source anonyme.

Il convient de mentionner que le développeur anonyme a déclaré qu’il était en retard dans plusieurs éléments du jeu et qu’il pensait que cela n’aurait pas été ce que le public attendait. En effet, il aurait été plus petit que ce que beaucoup pensaient être le retour de System Shock. Cela dit, il pense également qu’ils ont pu faire des choses étranges et mémorables.

«Si Starbreeze n’était pas entré en crise, je pense que nous aurions livré quelque chose de vraiment intéressant avec de nouvelles idées et un gameplay innovant, mais un jeu beaucoup plus petit que ce que les gens attendaient et inévitablement décevant pour une suite à une franchise aussi appréciée. Ces attentes ont conduit à une expérimentation beaucoup plus coûteuse. Nous étions une petite équipe et nous savions que nous ne pouvions pas rivaliser avec les jeux de genre actuels en termes de qualité de production et de portée, nous devions donc être créatifs, rusés et étranges. Nous étions sur le point de faire quelque chose de vraiment unique et peut-être amusant, mais ce n’était probablement pas ce que le public voulait », a-t-il expliqué.

Mais cela signifie-t-il que System Shock 3 est annulé? La source anonyme n’a pas pu le confirmer. Cela dit, la situation de l’étude est claire et il semble qu’il sera difficile de sauvegarder le projet. Après tout, OtherSide Entertainment cherche depuis un an le support d’un distributeur et ne l’a pas trouvé. Nous serons en attente et nous vous informerons au cas où l’étude ferait une annonce à ce sujet.

System Shock 3 devait arriver sur PC et autres plateformes. Vous pouvez en savoir plus sur ce projet en cliquant ici. D’autre part, dans ce lien, vous trouverez plus de nouvelles liées à System Shock.

