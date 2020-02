Le développeur britannique Ultimatum Games ferme ses portes

Le studio britannique Ultimatum Games a été fermé quatre ans après sa création.

La nouvelle a été annoncée via Twitter (ci-dessous), où le fondateur et directeur général Shahid Ahmad a confirmé la fermeture. Ahmad a démarré l’entreprise après avoir quitté Sony en 2015 pour poursuivre la nouvelle entreprise.

Ultimatum a lancé Virtue Reality sur iOS et Android en octobre de l’année dernière pour aider à collecter des fonds pour la charité d’aide internationale Islamic Relief. C’était le seul projet publié par le studio, bien qu’il fournisse également des services de support à Sega et Smilegate.

“Il n’y aura pas de notice nécrologique dans les médias, juste ce triste tweet solitaire: nous fermons les jeux Ultimatum”, a écrit Ahmad.

“Cela a duré un peu plus de quatre ans. Nous avons essayé, nous avons tout essayé, mais je n’étais pas assez bon, c’est ce que cela se résume.”

Le programmeur d’Ultimatum Games, Kieran D’Archambaud, a ajouté: “Un jour triste mais il y a eu beaucoup de bons points. Nous avons fait beaucoup de clients satisfaits.

“Plus important encore, nous avons appris des leçons afin que la prochaine fois soit plus grande et plus forte. Mes deux années d’implication ont été un plaisir absolu et j’ai hâte de travailler à nouveau ensemble.”

Il n’y aura pas de notice nécrologique dans les médias, juste ce tweet solitaire et triste: nous fermons @UltimatumUK. Cela a duré un peu plus de quatre ans. Nous avons essayé, nous avons tout essayé, mais je n’étais pas assez bon, c’est à cela que cela se résume.

– Shahid Kamal Ahmad (@shahidkamal) 19 février 2020

Pour l’histoire complète, rendez-vous sur PocketGamer.biz.