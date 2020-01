Le développeur d’Axiom Verge 2 parle des philosophies suivantes dans les jeux

Tom Happ, l’équipe composée d’un seul homme responsable du glorieux Axiom Verge, s’est rendu sur Twitter aujourd’hui pour partager ses observations sur différents types de suites, ainsi que ce qu’il pense qui fonctionne le mieux pour Axiom Verge 2, qui devrait atterrir sur le Switch Plus tard cette année. Consultez le résumé avec les tweets sélectionnés ci-dessous, ou dirigez-vous vers le fil complet ici.

Je pensais donc aujourd’hui aux suites et au type de philosophie qui sous-tend Axiom Verge 2, et j’ai décidé d’essayer d’en parler dans un fil Twitter.

– Tom Happ (@AxiomVerge) 19 janvier 2020

Happ commence le fil en identifiant un spectre englobant toutes les suites de jeux et leurs différences relatives avec leurs prédécesseurs. À une extrémité se trouvent les reskins proches qui ne réorganisent que les niveaux et l’histoire (Happ donne Uncharted comme exemple), tandis qu’à l’autre extrémité se trouvent des suivis extrêmement différents avec de nouveaux mondes, personnages et gameplay, mais peu de connexions d’un jeu à l’autre au-delà du genre et peut-être de l’esthétique (citant Final Fantasy).

Trouver des forces et des pièges de chaque côté de l’équation, Happ dit que les suites qui ne jouent pas trop avec la formule risquent de devenir ennuyeuses, tandis que les suivis qui partent d’une planche à dessin vide peuvent être des refus (bien que cette stratégie puisse conduire à des jeux absolument incroyables tels que Final Fantasy VII ou Castlevania: Symphony of the Night). Son défi avec Axiom Verge 2, alors, est de trouver le sweet spot au milieu.

Donc, mon défi était d’essayer de rendre le jeu suffisamment différent pour que cela vaille la peine de jouer au nouveau jeu * et * à l’ancien, et d’essayer de le développer et de découvrir ce que les choses améliorent, sans qu’il soit totalement aliénant ou le faisant sucer.

– Tom Happ (@AxiomVerge) 19 janvier 2020

Cette discussion par Happ met en lumière pourquoi Axiom Verge 2 est si différent de l’original. C’est formidable de voir que Happ y a réfléchi si bien, même si nous avions déjà une assez bonne idée que c’était le cas.