Le développeur de Fire Emblem Intelligent Systems révèle la croissance de Studio après une année réussie

La série Fire Emblem d’Intelligent Systems a connu une année 2019 extrêmement solide, Fire Emblem: Three Houses ayant reçu les éloges de la critique et les meilleurs chiffres de ventes de lancement de l’histoire de la série. Pendant ce temps, le jeu mobile Fire Emblem Heroes a fait plus d’argent que tout autre jeu mobile Nintendo.

Ce succès a permis à Intelligent Systems de se développer, selon leur profil d’entreprise mis à jour (qui est en japonais, mais a été traduit et résumé par Siliconera). Le développeur compte désormais 169 employés, le nombre le plus élevé jamais enregistré. Cela comprend 68 graphistes et 63 programmeurs.

Ce chiffre est passé des 130 employés de l’entreprise en 2011, avant la sortie du très populaire Fire Emblem: Awakening. Le studio emploie également plus de femmes que jamais, représentant désormais 31% de l’équipe.

Intelligent Systems a été formé en 1986 et a également travaillé sur plusieurs autres séries bien-aimées dans le passé, notamment WarioWare, Advance Wars et Paper Mario. Ils n’ont pas encore annoncé leur prochain jeu, mais des rumeurs suggèrent qu’un remake de Fire Emblem initialement prévu pour la 3DS a été déplacé vers le Switch.

Cela n’est pas confirmé, cependant – il est possible qu’une autre de leurs principales franchises arrive à la place, ou même quelque chose de complètement nouveau.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

À l’affiche: Fire Emblem: Three Houses | Meilleurs jeux de 2019

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.