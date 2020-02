Le développeur de God of War a reconnu la passion de ces 2 fans avec un grand prix

Une façon de promouvoir un jeu est de partager du matériel de manière créative, car cela permet aux joueurs de connaître les merveilles qu’un titre enregistre. Sony Interactive Entertainment Santa Monica est conscient que le soutien des fans est important dans la portée et le succès de leurs jeux et récompensera donc 2 des meilleurs créateurs de contenu God of War original, qui maintiennent la communauté active.

Par le biais du compte officiel SIE Santa Monica, le directeur de la franchise God of War, Cory Barlog, a remercié les utilisateurs SunhiLegend et Much118x pour le travail constant qu’ils font et qui maintient les communautés très actives comme reddit et Twitter. Dans le cas où vous ne connaissez pas ces 2 utilisateurs sont largement connus pour générer des images GIF de plusieurs jeux, parmi lesquels God of War (2018) se démarque, car les résultats sont si impressionnants qu’ils aident à étendre la portée de la franchise à plus de joueurs.

Le SIE Santa Monica est conscient du grand travail réalisé par ces 2 utilisateurs, donc Cory Barlog, au nom de toute l’étude, les a non seulement reconnus, mais récompensera leurs efforts en leur offrant des contrôles DualShock 4 personnalisés, qui sont des articles authentiques de collection, sachant que les membres de l’équipe de développement de God of War (2018) sont les seuls détenteurs de ces contrôles.

«Nous vous sommes reconnaissants, pour tous les fans qui continuent de nous soutenir et de nous permettre de créer quelque chose. Sans vous, honnêtement, nous serions seuls à crier dans le noir dans une pièce pour nous-mêmes », a déclaré le créateur.

Nous vous laissons la vidéo que Santa Monica Studio a partagée et un échantillon du travail de ces utilisateurs.

Que pensez-vous de ce geste du développeur? Quelle est votre opinion sur le gif de ces joueurs passionnés? Dites-le nous dans les commentaires.

Récemment, Santa Monica Studio a révélé qu’il fêterait avec des fans offrant du contenu de jeu téléchargeable. D’un autre côté, le réalisateur du titre a déjà clairement exprimé son désir de raconter le passé de Kratos. Si vous êtes un fan de cette série, vous ne pouvez pas manquer comment un studio a donné vie à Mimir, un travail également reconnu par Santa Monica Studio.

God of War (2018) est disponible en exclusivité sur PlayStation 4. Vous pouvez trouver plus d’actualités qui lui sont liées si vous consultez son dossier ou en savoir plus sur ses caractéristiques si vous consultez notre revue écrite.

