Le développeur de jeux vocaux Labworks obtient un investissement de 500 000 £

Le développeur de jeux à commande vocale Labworks a obtenu un investissement de 500 000 £ (639 515 $).

Comme indiqué par GamesIndustry.biz, le cycle de financement a été dirigé par RLC Ventures.

“L’adoption généralisée des technologies de jeux vocaux a tranquillement augmenté ces dernières années”, a déclaré le fondateur et PDG de RLC Ventures, Reece Chowdhry.

“En 2019, 200 millions d’appareils vocaux ont été vendus dans le monde, et cette tendance ne semble pas ralentir.”

L’argent sera utilisé pour créer un service d’abonnement à la bibliothèque de jeux Alex et Google Assistant de la société.

La société basée à Londres a été fondée en 2016 et a créé divers titres, dont Trivia Hero et Star Commander. Globalement, sa bibliothèque de jeux a été jouée plus de cinq millions de fois.

“L’équipe de direction de Labworks est convaincue que cette transition vers un modèle d’abonnement répondra à la demande croissante de technologies à commande vocale”, a déclaré Labworks.

“Le nouveau service sera conçu pour répondre à la fois aux joueurs et aux besoins de secteurs plus larges tels que l’éducation et la communauté des malvoyants.”