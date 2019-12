Le développeur de Little Nightmares est acquis par la société mère de THQ Nordic

Par Sherif Saed,

Vendredi 20 décembre 2019 12:39 GMT

Tarsier Studios fait maintenant partie de la famille THQ Nordic / Koch en constante expansion.

Embracer Group, la société mère de THQ Nordic et Koch Media, a acquis Tarsier Studios et ses IP pour 88 millions de SEK (~ 9,4 M $) en espèces et 11 millions de SEK (~ 1,2 M $) en actions B.

Le studio suédois est responsable de l'aventure d'horreur Little Nightmares et travaille actuellement sur sa suite, Little Nightmares 2. Cependant, la propriété de The Little Nightmares IP reste avec Bandai Namco.

"Il est excitant de, après un long voyage de 15 ans avec Tarsier, de s'associer à Embracer pour continuer à développer le potentiel de notre studio", a déclaré le chef de studio, Andreas Johnsson.

«Chez Embracer, nous sommes impressionnés par la position et l'équipe que Tarsier a constituées pendant 15 ans, ce qui est évident en regardant les critiques fantastiques que plusieurs des célèbres productions du studio ont reçues, et avec les ambitions futures du Studio», a ajouté Co-fondateur et PDG d'Embracer, Lars Wingefors.

Tarsier continuera à travailler sur Little Nightmares 2 dans un avenir proche, passant à de nouveaux projets après son expédition.

