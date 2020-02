Le développeur de Luigi’s Mansion 3 explique le manque d’arbres de compétences ou de mises à niveau, et la réponse est étonnamment profonde

Nous l’avons déjà dit et nous le redisons: Luigi’s Mansion 3 est un jeu merveilleux. Il y a quelque chose d’immensément satisfaisant à se promener et à explorer l’hôtel à votre rythme, et bien que l’absence de véritables améliorations de style RPG pour Luigi puisse décourager certains joueurs, cela rend sans aucun doute la conduite plus agréable pour d’autres.

Le directeur du jeu, Bryce Holliday, a partagé une petite quantité fascinante d’informations sur ce sujet dans une interview avec Kotaku. Alors que la conversation se tournait vers la quantité apparemment infinie d’argent caché dans l’hôtel – et en particulier la façon dont cet argent peut être dépensé par les joueurs – Holliday, avec le producteur principal Kensuke Tanabe et le producteur Yoshihito Ikebata, a révélé qu’un système de mise à niveau simplement n’était pas nécessaire.



Holliday: “Les améliorations et les arbres de compétences ne sont pas très Luigi. C’est un héros réticent qui a déjà les compétences et la bravoure nécessaires pour s’attaquer à n’importe quel problème. Les joueurs aident Luigi à surmonter sa nervosité pour exposer ses vrais talents. Le nettoyage, la destruction et la collecte engagent, Des expériences zen que tout le monde connaît depuis l’enfance. C’est convaincant même s’il n’y a pas d’autre raison que l’acte lui-même.

C’est une réponse étonnamment profonde, et qui a en fait beaucoup de sens. Terminer de nouvelles tâches dans le jeu finit souvent par laisser Luigi laisser échapper un soupir presque soulagé, surpris par lui-même d’avoir pu vaincre les goules autour de lui. C’est un bon changement de rythme d’avoir un personnage comme Luigi sur le devant de la scène, alors peut-être qu’il est juste que le jeu lui-même change un peu les choses aussi?

Dans la même interview, Ikebata a déclaré: “Nous avions décidé dès le début que [the cash] serait utilisé comme critère d’évaluation lorsque vous terminez le jeu “. Apparemment, l’équipe avait envisagé que les joueurs dépensent leur argent pour les conseils que vous pouvez obtenir d’E. Gadd, mais a finalement décidé que cela dissuaderait les gens de demander de l’aide.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez lire l’interview complète ici.

Avez-vous déjà joué à Luigi’s Mansion 3? L’aimez-vous tel qu’il est, ou auriez-vous préféré qu’il prenne un ou deux traits RPG? Faites le nous savoir dans les commentaires.

