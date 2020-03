Le développeur de Pokemon Go Niantic censure “Ho-Oh” et d’autres noms

Il a été récemment révélé que le développeur de Pokemon Go Niantic a censuré le nom «Ho-Oh», aux côtés des noms de plusieurs autres Pokémon officiels.

Le phénomène a été initialement remarqué par Redditor sliceanddic3, qui a publié ses conclusions sur le sous-titre Pokemon Go The Silph Road. Vous pouvez consulter le post complet ci-dessous.

Apparemment, le nom Ho-Oh est inapproprié de TheSilphRoad

“Apparemment, le nom Ho-Oh est inapproprié”, ont-ils écrit. Il semble que surnommer votre Ho-Oh vous empêche de revenir sur cette décision – au moins via l’interface réelle du surnom (bien que Redditor glumada souligne que «Hoe-Oh» n’est pas censuré, ce qui vous donne une alternative si vous êtes prêt à nommer votre Pokémon légendaire d’après un outil de jardinage).

Il semble que ce ne soit pas la première fois que Niantic censure accidentellement des noms officiels de Pokémon. L’utilisateur de Reddit Jonneygee mentionne que Lickitung et Lickilicky ne peuvent pas inverser leurs surnoms car le mot “lécher” est interdit dans l’interface des surnoms, mais il y a littéralement un mouvement Pokémon appelé Lick, ce qui donne l’impression que c’est un peu exagéré , sinon complètement absurde.

De même, Redditor Hevgirl commente que Shroomish présente un autre cas, car “shroom” n’est pas autorisé non plus. Si Nintendo ne voulait pas que nous nommions notre Pokémon d’après des champignons magiques, ils n’auraient probablement pas dû concevoir un Pokémon qui est, en fait, un véritable champignon magique. N’oublions pas non plus que sa forme évoluée est un champignon magique avec des gants de boxe à base de plantes.

Apparemment, vous pouvez remédier à la situation en supprimant simplement le texte dans la barre des surnoms, mais le fait demeure que le filtre de langue actuel de Niantic inclut activement les noms de Pokémon appropriés dans sa liste de mots censurés, ce qui est un peu étrange. Redditor PecanAndy a soigneusement disséqué la logique de la situation:

Si vous souhaitez rétablir le surnom de votre Pokémon dans sa forme d’origine, vous pouvez simplement supprimer le surnom. Mais attention: vous sacrifiez peut-être une opportunité en or. Je ne suis pas libre de divulguer les surnoms que certaines créatures particulières ont furtivement passés devant les filtres de Niantic, mais vous pouvez les vérifier sur Reddit. Ou, peut-être plus intéressant encore, vous pouvez lire comment Niantic a annulé une journée de la communauté Pokemon Go après avoir utilisé des données de la Seconde Guerre mondiale. Oui, vous avez bien lu.

