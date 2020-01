Le développeur de Skies Of Arcadia veut “vraiment” créer une suite

Les fans de Dreamcast se souviennent de la bien-aimée Ciel d’Arcadie, qui a été lancé à l’origine pour le système en 2000 et a obtenu un port GameCube en 2002. Depuis lors, les fans ont toujours désespérément besoin d’un suivi approprié du JRPG classique culte – et il semble qu’ils soient loin d’être seuls!

Kenji Hiruta, l’un des principaux développeurs du jeu, a récemment rendu public son fort désir de créer une suite pour la série. Dans un tweet sincère, il a déclaré qu’il voulait «vraiment, vraiment» donner vie à une nouvelle entrée de la série:

Fortement. Je veux vraiment vraiment développer la suite. https://t.co/QDCydPd00s

– 蛭 田健 司 Kenji Hiruta (@ k_h00) 13 janvier 2020

Malheureusement, cela peut prendre plus d’un souhait de développeur pour démarrer un tel projet. En avril 2019, le producteur original du jeu, Rieko Kodama, a déclaré à Kotaku qu’il ne souhaitait pas continuer la série, car le jeu original était complet à ses yeux:

«Je pense personnellement que [the GameCube’s] Skies of Arcadia Legends a terminé la «coupe du réalisateur» du titre. Mais je suis honoré lorsque les fans du jeu qui sont devenus des développeurs de jeux expriment eux-mêmes leur intérêt à créer une suite. Cela me fait plaisir de penser que son héritage se transmet de cette façon. »

Nous devrons simplement attendre et voir si Rieko et SEGA finissent par tenir compte des désirs des fans et de Kenji pour un suivi de Skies of Arcadia. Nous vous informerons si nous en entendons plus à l’avenir.

