Le développeur de Snipperclips Tom Vian se joint à moi (Tim Rogers) et Bennett Foddy de Getting Over It dans le bunker des gobelins de Kotaku pour diffuser Snipperclips, un jeu que j’aime énormément. Si vous êtes aussi excité que moi, prouvez-le avec beaucoup de lettres majuscules dans le chat.

Lire la suite…

.