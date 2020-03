Le développeur de Star Citizen décroche un autre investissement de 17,25 millions de dollars

Date

Type

Entreprises impliquées

Taille





30 mars 2020

investissement



Cloud Imperium





17,3 M $

















30 mars 2020 – 10h55

L’une des entreprises derrière Star Citizen, Cloud Imperium, a levé 17,25 millions de dollars d’investissement.

Dans un article publié sur le site de la société, il a révélé que les précédents investisseurs Calder Family Office, Snoot Entertainment et ITG Investment avaient tous décidé d’acheter plus d’actions dans Cloud Imperium. Ces tenues ont également été impliquées dans l’investissement privé de 46 M $ réalisé fin 2018.

Le fondateur de la société, Chris Roberts (photo), est toujours en charge, maintenant le contrôle total du conseil d’administration.

Au total, Star Citizen a récolté environ 340 millions de dollars. La première campagne de financement participatif du jeu sur Kickstarter a rapporté 2,1 millions de dollars, le public du titre ayant donné plus de 275 millions de dollars directement au projet. Plus de 2,6 millions de personnes ont participé à cette campagne de financement participatif.

Ce chiffre s’élevait à 251 millions de dollars fin novembre 2019, ce qui signifie qu’un autre 24 millions de dollars a été donné au cours des quatre derniers mois.

L’investissement de 46 millions de dollars susmentionné devait aider à faire sortir la partie solo de l’escadron 64 du jeu. La version bêta de ce projet a été retardée de trois mois en septembre 2019.

La Federal Trade Commission des États-Unis a reçu 129 plaintes concernant Star Citizen en mai 2019.

Editeur – PC Games Insider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le métier des jeux. Il a débuté au journal britannique MCV en 2013 et est devenu rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il a été embauché pour lancer PCGamesInsider.biz pour Steel Media avant de quitter le cabinet en octobre 2019.

Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.