Le développeur d’Oxenfree dit que le jeu a eu un succès «surprenant» sur Switch

Publié le 19 janvier 2020 par Brian (@NE_Brian)

Le thriller surnaturel Oxenfree a fait ses débuts en janvier 2016. Près de deux ans plus tard, Night School Studio est sorti avec une version Switch.

Malgré la sortie tardive sur la console de Nintendo, Oxenfree a fini par bien se vendre là-bas. Le co-fondateur de Night School Studio, Sean Krankel, a déclaré MCV que la version Switch, avec iOS, “s’est avérée être une réussite surprenante.”

Krankel a déclaré:

«Steam a certainement été la part du lion en termes de ventes. Cela aide vraiment d’avoir ce dialogue continu avec votre public, ce qui a permis de créer cette très longue queue pour Oxenfree. Mais Switch et iOS se sont révélés être des réussites surprenantes. iOS est en fait probablement le plus cohérent, même à ce jour. Il déplace toujours une bonne quantité d’unités chaque week-end. En ce qui concerne le Switch, je ne sais pas si c’est juste parce que nous avons frappé au bon moment là-bas, ou si c’était assez longtemps après sa sortie pour que les fans veuillent le doubler. C’est un excellent facteur de forme pour lui – le pont entre iOS et les expériences de la console. Le Switch est probablement mon endroit préféré pour y jouer maintenant. “

Night School Studios a récemment terminé son dernier titre narratif Afterparty, qui devrait être prochainement sur Switch.

