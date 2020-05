Le développeur explique pourquoi la PS5 ne sera pas rétrocompatible avec PS3, PS2 et PS1

Par Rodolfo León

30/04/2020 19:46

Avant de connaître les premiers détails de la Playstation 5, la rumeur disait qu’elle serait rétrocompatible avec toutes les anciennes consoles de Sony. Pour le moment, nous savons qu’il sera rétrocompatible au moins avec le Playstation 4, mais pourquoi seulement avec cette console? Marc-Andre Jutras, directeur technique Jeux de berceau, les créateurs de Hellpoint, a une théorie.

D’accord avec Jutras, il est facile de comprendre la frustration des utilisateurs de Play Station, car beaucoup ne comprennent pas pourquoi Sony Vous avez eu tellement de difficultés avec cette section spécifique.

«En tant que joueur, il est difficile de comprendre ce qui est si difficile avec tout cela. Comment se fait-il que la PS5 ne soit pas rétrocompatible avec la PS3, 2, 1? Si je peux trouver un émulateur pour tous ceux-ci et que les nouvelles consoles sont aussi puissantes qu’un PC de jeu, alors il n’y a aucune raison pour que ces jeux ne fonctionnent pas. [en el PS5], même avec des problèmes. Je souhaite qu’ils puissent trouver un moyen de tout convertir, même si ce n’est pas parfait. »

Jutras Il pense que plus les titres sont rétrocompatibles, plus les problèmes de licences et d’autres deviennent plus compliqués:

Cependant, en tant que développeur, je sais que les problèmes juridiques peuvent devenir un peu opaques, surtout si l’objectif est de vendre tous ces anciens jeux dans certains magasins. Certaines sociétés n’existent plus et les licences pour ces titres peuvent être difficiles à comprendre. Je comprends également que les anciennes consoles avaient un type de DRM dans le matériel qui empêchait les nouvelles consoles de lire les vieux disques. Pour être honnête, je souhaite juste que la compatibilité ascendante ne soit pas quelque chose que nous attendons, mais quelque chose qui est inclus par défaut et couvre tous les titres. »

Bien sûr, pour l’instant Sony n’a ni confirmé ni nié PS5 sera en mesure d’exécuter des jeux PS3, PS2 et PS1. En fin de compte, il est inutile de s’inquiéter de quelque chose qui ne pourrait jamais arriver. Mais en attendant, nous attendons toujours que le géant japonais révèle enfin le design de cette prochaine console.

Ces jeux seront gratuits sur Xbox ce week-end

