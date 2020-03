Le développeur Halo dévoile une nouvelle fonctionnalité intéressante pour Halo: CE dans la collection Master Chief

Halo: The Master Chief Collection continue de s’étendre et de s’améliorer avec de nouvelles mises à jour, y compris une mise à niveau substantielle de la conception audio d’un jeu de la collection. Actuellement, Halo: Combat Evolved Anniversary ne prend en charge que l’audio mis à jour pour le multijoueur, pas les sons classiques. Cela a perturbé certains joueurs, et 343 Industries a maintenant confirmé qu’il ajouterait bientôt les sons classiques de Halo: CE au multijoueur.

L’option pour entendre les sons originaux de Halo: CE est disponible dans la campagne sur PC (qui est actuellement en test) et sur Xbox, mais seul l’audio mis à jour pour le multijoueur est disponible.

“Nous sommes heureux d’annoncer que nous mettons maintenant la touche finale à l’introduction des sons multijoueurs classiques de Halo: CE au lancement de Halo: CE PC”, a déclaré 343 dans un article de blog. “Les premiers commentaires sur le test de jeu sont que les joueurs sont heureux d’avoir l’audio original en place, ce qui rapproche le jeu multijoueur Halo: CE de la façon dont nous nous en souvenons tous sur la Xbox d’origine.”

Il y aura une option de bascule dans les paramètres afin que les joueurs puissent choisir s’ils veulent entendre des sons originaux ou mis à jour en multijoueur. Cette option est actuellement testée dans les tests bêta privés du jeu, ou «vols», et elle sera disponible au lancement lorsque Halo: CEA sera prêt à être publié sur PC.

343 Industries travaille avec la société de postproduction Formosa Group (The Last of Us: Part II, God of War, The Legend of Zelda: Breath of the Wild) pour ramener les sons originaux de Halo: Combat Evolved. Paul Lipson de Formosa a déclaré dans le blog que le retour de l’audio d’origine “avait nécessité un travail de code profond pour y arriver.”

“La bonne nouvelle est que nous avons déjà deux ensembles de sons identiques pour H: CEA, le contenu original et le contenu mis à jour Anniversary”, a ajouté Lipson. “L’astuce a consisté à faire cohabiter ces deux arbres sonores, puis à créer une option sélectionnable par l’utilisateur qui charge l’une ou l’autre à la demande. C’est plus compliqué qu’il n’y paraît, mais c’est quelque chose que nous proposons.”

Microsoft travaille avec Formosa sur plus de Halo: CE. Formosa travaille également sur des mises à niveau et des améliorations pour chaque titre dans Halo: MCC – Halo: Reach, Halo 2 Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST et Halo 4.

“C’est un gros effort coordonné d’experts en contenu, de codeurs, de producteurs et de franchisés pour y arriver”, a déclaré Lipson. “Le côté code nécessite une attention particulière au fur et à mesure que nous avançons les expériences sur PC. Nous voulons que les fans ressentent la même joie que la version originale des jeux et se sentent bien dans l’optimisation et les gains de fidélité dont nous disposons aujourd’hui. La correction des bugs n’est jamais facile , mais nous sommes confiants sur la façon dont les choses devraient sonner et apprécions les commentaires et les idées de la communauté des fidèles de Halo. “

Lipson a ajouté que l’équipe a “des choses excitantes” à annoncer dans un proche avenir.

En plus du développement continu de Halo: MCC, le développeur 343 Industries dispose d’une deuxième équipe interne travaillant sur Halo Infinite. Le jeu est un titre de lancement pour Xbox Series X, et il jouera également sur Xbox One et PC. Cela fait partie du Game Pass, donc tous les abonnés l’obtiennent sans frais supplémentaires. En outre, le nouveau programme d’achat croisé de Microsoft, Smart Delivery, permet aux gens d’acheter Halo Infinite sur une Xbox One régulière et de l’obtenir également pour la Xbox Series X.

