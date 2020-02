Le développeur Victory Heat Rally vise la sortie de son commutateur

Coureur “Neo Super Scaler” Rallye de la Victoire frappe Kickstarter cette semaine, et le développeur Sky Devil Palm a déclaré qu’il pourrait venir à Switch.

Inspiré par les titres classiques de “Super Scaler” de Sega comme Out Run et Dérive de puissance, Victory Heat Rally arbore une belle illustration basée sur des pixels et une bande-son de pompage, et nous rappelle le bon vieux temps des années 80, avant que les polygones ne prennent le dessus. Ah, la nostalgie.

aucune garantie sur une version de commutateur en ce moment, mais ce sera probablement le 1er but de l’étirement! – Skydevilpalm (@skydevilpalm) 26 février 2020

Vous pouvez vous inscrire sur le site Web du jeu pour être averti lorsque plus d’informations seront disponibles. Une démo sera lancée sur PC le vendredi 28 janvier – allez-vous l’essayer? Faites-nous savoir avec un commentaire.

