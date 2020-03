Le développeur Xenoblade Chronicles Monolith Soft compte désormais 243 employés

Monolith Soft a grandi en force et en taille depuis son acquisition par Nintendo en 2007. Au cours des dernières années, il a contribué à l’aménagement paysager de La légende de Zelda: le souffle de la nature et son édition définitive de l’original Chroniques de Xenoblade devrait être publié sur le Switch à un moment donné cette année. Il aide également à la suite de Breath of the Wild et travaille sur un nouveau RPG.

À la suite de tous ces projets, cela fait un certain nombre d’années que le recrutement est continu. Il a augmenté la taille de son studio à 120 employés en 2014 et l’année dernière a été occupée à embaucher du personnel pour Breath of the Wild 2. Maintenant, Silconera rapporte que Monolith Soft est passé à 243 employés – c’est le nombre d’employés le plus élevé à ce jour.

Si tout cela vous amène à vous demander où Xenoblade Chronicles: Definitive Edition est, au cours des dernières semaines, il a été répertorié pour un lancement le 29 mai par plusieurs détaillants en ligne. En disant cela, Nintendo n’a fait aucune annonce officielle sur la date de sortie du jeu, donc il n’y a aucune certitude qu’il sera lancé au cours de ce mois particulier.

.