Le dialogue de Disco Elysium est comme un bon Tweet

Image: Disco Elysium

L’autre jour, j’ai essayé de recommander Disco Elysium au traître de Kotaku et j’ai remarqué Cecilia D’Anastasio, haineuse du jeu solo. Je savais que faire tourner une ode au mélange magistral du jeu d’écriture de personnages et de construction de monde subtile ne ferait rien. Au lieu de cela, j’ai décidé de faire appel directement à mon groupe démographique cible, qui a tendance à préférer les jeux multijoueurs compétitifs comme Overwatch. “Parler à d’autres personnages me fait du bien”, dis-je. “J’en suis accro. C’est comme appuyer sur la détente d’un jeu de tir à la première personne. “

Je le pensais aussi. Chaque fois que je joue à Disco Elysium, je me retrouve absorbé, cliquant et lisant comme une sorte de junkie insatiable. Lorsque le travail, la vie ou le sommeil m’éloignent, je ressens le besoin de reprendre, la démangeaison fantôme d’un membre qui ne se déploie de mon corps que lorsque je visite des contrées virtuelles lointaines.

Quelques jours plus tard, tout s’est mis en place pour moi lorsque, dans une interview avec GameSpot, l’écrivain principal de Disco Elysium, Robert Kurvitz, a déclaré que l’équipe de développement considérait Twitter comme sa principale concurrence en termes d’accrochage de personnes avec du texte. “Nous voulions créer un moteur de dialogue aussi addictif et aussi accrocheur que Twitter”, a déclaré Kurvitz. Il a ensuite expliqué que, dans Disco Elysium, le texte circule vers le haut, tout comme sur Twitter, et il est positionné dans une colonne de forme similaire. Le texte actif (les éléments sur lesquels vous cliquez) se retrouve dans la partie inférieure droite de l’écran, où les gens passent la plupart de leur temps à regarder IRL, car leur main droite occupe généralement cet espace dans leur champ de vision.

Mais je ne pense pas que cela décrive pleinement tout ce que fait Disco Elysium sous le capot. De toute évidence, chaque option de dialogue sur laquelle vous cliquez engendre une réponse percutante de la longueur de Twitter. Le texte submerge ou intimide rarement. Au contraire, cela fait signe. Il s’appuie sur la même impulsion «juste cinq minutes de plus» ou «un clic de plus» que les tireurs et les jeux d’action ont appris à cibler avec une précision méticuleuse.

Les clics sont souvent récompensés par des effets sonores presque tactiles, des bruits croquants qui ne sont pas sans rappeler ce que les gens recherchent dans les vidéos de compilation YouTube: des pages de livre se frottant les unes contre les autres, une bobine de film qui vrille, une ampoule qui éclate. Il y a de la cohérence dans ce langage sonore. L’ampoule éclate lorsque vous échouez à une vérification par rapport à vos statistiques. Un bruit de cloche fantasmagorique bourdonne à chaque fois que l’une des 24 différentes facettes de votre personnalité, chacune ayant ses propres statistiques, s’exprime lors d’une conversation. Le jeu vous apprend à vous attendre à ces choses avec des effets visuels qui les précèdent. Cela vous fait envie.

Que vous réussissiez ou échouiez, Disco Elysium vous stimule avec des images et des sons subtils. La statistique «électrochimie» du jeu, tentant éternellement votre personnage de céder aux caprices à courte vue de sa chair, n’a rien sur le jeu lui-même.

En plus de cela, il y a des vérifications statistiques pour des activités comme convaincre quelqu’un de s’ouvrir à vous ou essayer de sortir de la dette (en vous éloignant physiquement de la personne qui vous demande de payer), et vous pouvez souvent les réessayer plus tard. Dans cet esprit, il vaut généralement la peine d’essayer au moins un chèque, même lorsque vos chances ne sont pas grandes. Les vérifications s’accompagnent également d’une ruée vers la tension et les sons. C’est comme tirer le levier sur une machine à sous, sauf que l’échec est parfois le résultat le plus souhaitable, car les scénarios qui en résultent – qui impliquent votre marmonnement, trébuchement ou plongée matricielle dans certaines des situations les plus difficiles à imaginer – sont parmi les plus drôles Je ne l’ai jamais rencontré dans un jeu. Que vous réussissiez ou échouiez, Disco Elysium vous stimule avec des images et des sons subtils. La statistique «électrochimie» du jeu, tentant éternellement votre personnage de céder aux caprices à courte vue de sa chair, n’a rien sur le jeu lui-même.

La chose la plus révélatrice que Kurvitz ait soulignée dans l’interview de GameSpot concernait le contenu du texte de Disco Elysium. Reflétant une fois de plus les réseaux sociaux, le dialogue est souvent, selon les mots de Kurvitz, «conflictuel». Les gens vous appellent «cochon» et des choses comme ça, afin de vous faire revenir quand vous pourriez vous éloigner. Il a déclaré que l’objectif de l’équipe de développement n’était pas de reproduire «l’environnement psychologique désagréable» des médias sociaux dans son intégralité, mais de tirer parti de ce qui rend si difficile à détourner le regard. Kurvitz est arrivé à la conclusion que le dialogue le plus convaincant est «personnel».

J’ai découvert que l’ensemble du jeu est structuré autour de cette idée, et c’est en grande partie grâce au fait que vous êtes toujours en conversation avec votre propre personnalité. En conséquence, toute conversation peut prendre une tournure inattendue pour le personnel. Vous pourriez interroger un suspect dans le cas que vous tentez de résoudre, essayer d’extraire les réponses de l’emprise provocante d’un enfant grossier ou écouter quelqu’un exposer longuement l’histoire de la région, mais soudain, le «continuer» Le bouton prend une nuance de violet maladif, un jaune incrusté de vomissements ou un certain nombre d’autres teintes laides, et vous savez ce qui s’en vient: l’une de vos facettes de la personnalité a une opinion. Ces petits apartés sont à vous et à vous seuls. Ils sont en ligne avec un réseau de potins, comme quand quelqu’un dit qu’ils sont sur le point de renverser du thé sur leur compte Twitter privé. Vous voulez savoir ce qu’ils vont dire. Vous voyez ce bouton changer de couleur et vous devez le savoir.

Image: Disco Elysium

“L’empathie” pourrait vous faire savoir que quelqu’un veut vraiment dire ce qu’il dit, qu’il n’essaie pas de vous frapper, même si c’est comme ça que ça sonne. “Inland Empire” pourrait vous inviter à ouvrir une porte que vous ne devriez pas avoir avec des visions alléchantes de ce qui pourrait être derrière. “Drame” vous obligera presque toujours à être une salope en désordre, parce que les gens révèlent souvent leur vrai moi quand ils sont pris au dépourvu. Dans tous les cas, ces chuchotements dans votre tête révèlent des vérités bavardes sur les personnages avec lesquels vous interagissez et sur vous. Ils vous donnent le contexte et, comme le note Kurvitz, réitèrent les enjeux, ce qui rend les événements complexes du monde du jeu plus faciles à connecter sur le plan émotionnel.

En bref, ils se débrouillent pour vous. Et peu importe à quel point tout le monde autour d’une personne est intéressant, les gens seront toujours plus intéressés par eux-mêmes. Cela est particulièrement vrai dans Disco Elysium, étant donné que votre personnage est un amnésique drogué et alcoolisé. En conséquence, vous ne savez jamais quand une conversation pourrait révéler de nouvelles informations sur votre personnage, la coque épouvantable d’un flic qui a erré dans cette ville pendant des jours avant le début du jeu. Et donc, pour le dire en termes de médias sociaux, dans Disco Elysium, vous ne lisez pas seulement les statuts des autres; vous composez également votre propre profil, une conversation à la fois.

