Le différend est terminé! Call of Duty peut utiliser les véhicules Humvee sans problème

Le temps passe vite et il semble que c’était hier lorsque nous vous avons informé que AM General a poursuivi Activision pour l’utilisation de la marque et des designs de ses véhicules militaires Humvee dans certaines livraisons Call of Duty, pour lesquelles il a demandé le paiement des dommages causés, considérés en millions de dollars. 3 ans plus tard, la controverse a pris fin après qu’un juge a statué en faveur de la société de jeux vidéo en faisant valoir la valeur artistique de la franchise.

Selon un rapport de PC Gamer, le procès entre AM General et Activision devant le tribunal a pris fin après qu’un juge a déterminé que la société pouvait utiliser des véhicules militaires dans ses jeux car, avant le profit, il y avait une intention artistique de à travers. En ce sens, le différend a été résolu après que le cours juridique a été dirigé vers le premier amendement de la Constitution des États-Unis, qui protège la liberté d’expression. Dans l’affaire Activision, le juge a noté qu’il n’y avait aucune raison pour la société de payer des dommages-intérêts, car l’utilisation de véhicules Humvee, car l’intention des jeux Call of Duty est de refléter la réalité de la guerre.

En revanche, le juge a rejeté l’argument d’AM General concernant la prétendue confusion que l’apparition de leur marque et de leurs véhicules dans Call of Duty pourrait provoquer dans leur créneau. À cet égard, l’autorité a noté que le marché AM General, soit 50 armées dans le monde, n’achetait pas accidentellement un jeu vidéo au lieu d’un véhicule militaire.

Enfin, après n’avoir constaté aucun dommage et parjure causés par AM General, le juge a noté: “si le réalisme est un objectif artistique, alors la présence dans les jeux de guerre modernes de véhicules utilisés par de vrais militaires contribue sans aucun doute à cet objectif”.

