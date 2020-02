Le directeur artistique de Battlefield V quitte EA DICE pour rejoindre Retro Studios

Jhony Ljungstedt, directeur artistique chez EA DICE sur des titres tels que Mirror’s Edge Catalyst et Battlefield V, a quitté l’entreprise pour rejoindre Retro Studios, la maison de Metroid Prime 4. Cette nouvelle vient par le biais d’un message d’adieu de Ljungstedt sur LinkedIn après 12 ans avec DICE, où il exprime ce qui suit:

Aujourd’hui était mon dernier jour chez DICE et c’est avec des sentiments mitigés que je laisse quelque chose qui fait partie de ma vie depuis si longtemps. Ce fut un grand voyage et je me sens privilégié d’avoir eu la chance de travailler avec toutes les personnes talentueuses de DICE, vous nous manquerez tous… Maintenant, je suis prêt pour un nouveau chapitre de ma vie, et j’attends avec impatience mon nouveau voyage à Studios rétro.

Ljungstedt n’a même pas mis à jour son profil LinkedIn pour dire qu’il a encore quitté DICE ou rejoint Retro Studios, donc son rôle précis et les projets sur lesquels il travaillera sont encore inconnus. Il est possible que le directeur artistique chevronné d’EA se lance dans le développement de Metroid Prime 4, qui est certainement le cochon du studio en ce moment, ou qu’il pourrait travailler sur d’autres projets inopinés. Alternativement, il pourrait faire les deux! C’est sûrement une période passionnante pour Jhony Ljungstedt, un homme avec un nom délicieux que je ne pouvais pas deviner comment dire correctement.

Les nouvelles de Metroid Prime 4 ont été minces ces derniers temps, mais nous savons que Kyle Hefley, qui a conçu Master Chief pour Halo 5 chez 343 Industries, a rejoint Retro en tant qu’artiste principal de Prime 4 cet automne. Lentement mais sûrement, une équipe stellaire se rassemble à Retro Studios pour créer de grandes choses.

[Source/Via]