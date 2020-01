Le directeur artistique de God Of War conclut son hommage à Star Fox avec l’œuvre de Wolf O’Donnell

La semaine dernière, le directeur artistique de God of War, Raf Grassetti, a lancé un hommage personnel à la série Star Fox – donnant à ses personnages une cure de jouvence hyper réaliste. Vous avez probablement déjà vu ses interprétations uniques de Fox McCloud, Slippy Toad Falco Lombardi et Peppy Hare, mais voici un dernier challenger pour compléter le groupe!

Aujourd’hui, Grassetti a partagé son interprétation de Wolf O’Donnell – l’amer rival et parfois allié de l’équipe de Fox McCloud. Bien qu’il ne fasse peut-être pas officiellement partie de Star Fox, ses ambitions sombres et ses actes crapuleux ont sans aucun doute façonné Fox et sa compagnie en les héros que nous connaissons aujourd’hui!

Découvrez-le ci-dessous (utilisez les boutons fléchés pour voir Wolf seul):

Que pensez-vous de l’ensemble du groupe dans ce magnifique style artistique? N’hésitez pas à partager vos pensées ci-dessous!

