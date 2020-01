Le directeur artistique de God of War dépeint un loup pur et réaliste Wolf O’Donnell

Il a fallu un peu plus de temps pour arriver que les autres, mais Raf Grassetti, directeur artistique de God of War au studio Santa Monica de Sony, a conclu sa collection de personnages réalistes de Star Fox avec le pire ennemi juré de Team Star Fox, Wolf O’Donnell de Star Wolf. Contrairement au Fox McCloud calme, au crapaud glissant et mignon, au Falco Lombardi énervé et au noble lièvre Peppy, le Wolf O’Donnell réaliste est sans peur effrayant et maléfique. Il ressemble essentiellement à un chasseur de primes Star Wars qui devrait se tenir entre Dengar et IG-88, avec son cache-œil et son œil rouge haineux. Vérifiez-le!

Wolf était le dernier pour cette pièce. Merci à tous d’avoir suivi et partagé ce projet. Plus de photos de balayage sur https://t.co/AvGoPVES26

????? pic.twitter.com/fGKIMmVkHP

– Raf Grassetti ??? (@rafagrassetti) 12 janvier 2020

Raf Grassetti a été un véritable cadeau pour le monde du fan art des jeux vidéo, avec ses dizaines de personnages réalistes de Super Smash Bros. Il a également pompé au hasard une tonne d’art de fan de Dragon Ball tout à fait spectaculaire. Réaliste Wolf O’Donnell est une très bonne pierre angulaire de ce qu’il a créé récemment, bien que maintenant je me demande à quoi ressemblerait le reste de l’équipe Star Wolf entre les mains de Grassetti.

Quels autres personnages de jeux vidéo classiques (ou pas de jeux vidéo) aimeriez-vous voir rendus dans ce style distinct et unique? Dites-nous ce dont vous avez envie! Personnellement, je pourrais opter pour d’autres représentations de Metroid.

