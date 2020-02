Le directeur artistique d’EA DICE rejoint l’équipe de Retro Studios | My Nintendo News

Retro Studios a ajouté un autre talent de jeu vidéo à son studio. La dernière recrue du studio texan est Jhony Ljungstedt qui était le directeur artistique de DICE connu pour la série Battlefield et Mirror’s Edge. M. Ljungstedt conservera vraisemblablement son rôle prestigieux dans les studios Retro, qui travaillent actuellement dur sur le prochain jeu vidéo Metroid Prime.

Aujourd’hui était mon dernier jour chez DICE et c’est avec des sentiments mitigés que je laisse quelque chose qui fait partie de ma vie depuis si longtemps. Ce fut un grand voyage et je me sens privilégié d’avoir eu la chance de travailler avec toutes les personnes talentueuses de DICE, vous nous manquerez tous… Maintenant, je suis prêt pour un nouveau chapitre de ma vie, et j’attends avec impatience mon nouveau voyage à Studios rétro.

Jhony Ljungstedt

Intéressant -> Jhony Ljungstedt (@JhonyLjungstedt), le directeur artistique d’EA DICE responsable de Battlefield V et d’autres jeux, transfère des emplois vers Retro Studios: https://t.co/11ctByl5rd je suppose que quelqu’un que cette personne âgée prendra sur un rôle très similaire là-bas

– Dr Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) 2 février 2020

Comme ça:

J’aime le chargement …

en relation