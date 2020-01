Le directeur créatif de DOOM Eternal discute du lancement le même jour qu’Animal Crossing

Aucune Isabelle n’a été blessée dans la réalisation de cette image …

Le 20 mars 2020 devrait être une belle journée pour l’industrie du jeu, avec à la fois Animal Crossing: New Horizons et DOOM Eternal lancement le même jour (bien que DOOM manquera malheureusement sur Switch jusqu’à plus tard). Les deux titres ne pouvaient pas être plus opposés, mais nous ne pouvions pas être plus excités pour les deux à égalité.

Il se trouve que ce désir étrange de jouer à ces deux jeux incroyablement différents n’est pas perdu pour le directeur créatif de DOOM Eternal, Hugo Martin. On lui a en fait demandé comment il se sentait avoir le lancement du jeu aux côtés d’Animal Crossing dans une interview avec Gamespot, et a dit qu’il était “excité” de le jouer:

“Je pense que c’est génial et cela témoigne de la diversité incroyable que nous voyons dans les jeux aujourd’hui. Je suis sincèrement enraciné pour d’autres jeux et d’autres studios. Je suis tellement fier de travailler dans l’industrie du jeu et du fait que deux jeux qui sont si complètement différent, obtenir une tonne de presse, sortir le même jour. C’est un moment incroyable pour être en développement et je suis ravi de jouer à Animal Crossing. “

Alors que la version Switch de DOOM Eternal sera publiée après les autres versions qui sortiront en mars, id Software a noté que “cela ne va pas être un énorme retard”. Au moins, le retard supprime le dilemme de quel jeu nous allons insérer dans notre Switch le 20 mars!

Envisagez-vous également de prendre les deux jeux? Faites-nous savoir avec un commentaire ci-dessous.

