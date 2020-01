Le directeur d’Astral Chain affirme que le titre “s’est vendu au-dessus des attentes”

PlatinumGames est joli. Tout d’abord, la nouvelle a frappé Tencent a fait un investissement en capital dans l’entreprise. Maintenant, on dit que le dernier jeu Switch du développeur, Astral Chain, s’est assez bien vendu. Le directeur du titre, Takahisa Taura, l’a indiqué dans une interview à venir sur Famitsu, déclarant qu’il est allé «au-dessus des attentes».

Au-dessus des attentes = suite. Peut être. J’en veux un autre

Voici le devis complet concernant l’exclusivité Switch:

Heureusement, Astral Chain a vendu au-dessus des attentes.

Seuls quelques morceaux de la discussion ont été publiés en ligne à ce jour. D’autres personnalités incluses dans l’interview sont Hideki Kamiya et Yoko Taro. Par conséquent, les questions et réponses sont probablement devenues assez irrégulières. Souhaitant que Taro lève son étrange casque pour révéler un doublon directement en dessous.

Espérons que de plus amples informations sur cette rencontre des esprits seront disponibles dans les prochains jours. Je suis impatient d’en savoir plus sur l’avenir de PlatinumGames. D’autant plus qu’il peut poursuivre l’auto-édition plus facilement, maintenant que les chaînes qui les lient aux éditeurs sont rompues.

Amateurs, êtes-vous satisfait du succès d’Astral Chain? Pensez-vous qu’une suite est à peu près une donnée en raison de ses chiffres de vente impressionnants? De plus, quel type de chiffre est, selon vous, «supérieur aux attentes?». Faites-nous part de vos prévisions ci-dessous.

