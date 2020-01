Le directeur de DOOM dit que l’équipe a “plaisanté” avec Nintendo demandant Doomguy dans Smash Bros.

Cela ne fait que quelques jours que Byleth de Fire Emblem a été révélé comme Super Smash Bros.Ultimateest le cinquième challenger du DLC, mais la discussion autour de la prochaine série de combattants a déjà commencé. Nous avons déjà eu notre première rumeur au cours des tours plus tôt dans la journée, et il est maintenant temps de faire un vœu pieux.

Nous ne parlons pas de vœux pieux de notre part, mais plutôt de vœux pieux de id Software, le studio de développement derrière CONDAMNER et le prochain DOOM Eternal. Dans une interview avec Metro tenue quelques jours avant la révélation de Byleth, Marty Stratton d’id Software a révélé que l’équipe avait demandé à Nintendo d’avoir le protagoniste de la série – connu sous le nom de Doomguy – en tant que personnage jouable dans Super Smash Bros.Ultimate:

– Et les rumeurs selon lesquelles Doom Slayer serait dans Smash Bros.? [This was a couple of days before the Byleth announcement – GC] Pensez-vous que cela pourrait arriver?



Stratton: Je ne sais pas. Nous leur avons demandé.

– Tu leur as demandé?



Stratton: Ouais.

Stratton explique plus loin …

“Nous avons eu … Je ne sais même pas qui a parlé à qui, mais nous avons plaisanté avec eux. Nous avons une excellente relation avec eux en apportant Doom 2016 à Switch et ce genre de choses. Nous avons donc des gens formidables là-bas, mais c’est une de ces choses où c’est comme, “Ce ne serait pas cool?” Mais ça n’est jamais allé nulle part sérieusement, alors on verra. “

Dans la même interview, le directeur de la série a été interrogé sur le sang et la violence de DOOM et si cela pouvait ou non constituer un obstacle empêchant le personnage d’être sélectionné par Nintendo. Il a dit: “Je ne sais pas. Tu devrais honnêtement leur demander. Nous n’avons jamais été approchés et avons dit:” Hé, Doomguy peut-il être dans Smash Bros.? “Mais nous sommes ouverts d’esprit s’ils veulent demander”.

Doomguy a certainement été un choix populaire parmi les fans au cours des deux dernières années, mais qui sait ce que Nintendo et l’équipe de Sakurai ont en préparation? Après les goûts de Ridley, King K. Rool et Banjo Kazooie, nous n’annulerions personne.

Voulez-vous voir Doomguy sur Switch? Pouvez-vous le voir se produire, ou pensez-vous que c’est peu probable? N’hésitez pas à partager vos réflexions avec nous dans les commentaires.

