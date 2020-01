Le directeur de Doom Eternal a parlé de Doom Slayer dans Smash Ultimate, mais il n’est jamais allé nulle part

Le magazine britannique The Metro a récemment discuté avec le directeur de Doom Eternal, Marty Stratton, du prochain festival gore et la conversation a eu lieu avec Super Smash Bros Ultimate. Comme vous l’avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, de nombreux fans ont demandé à Doom Slayer d’apparaître dans le jeu. M. Strattton a déclaré que cela avait été brièvement discuté avec quelqu’un de Nintendo, mais que cela n’était jamais allé nulle part. Voici ses commentaires complets:

GC: Qu’en est-il des rumeurs selon lesquelles Doom Slayer serait dans Smash Bros.? [This was a couple of days before the Byleth announcement – GC] Pensez-vous que cela pourrait arriver?

MS: Je ne sais pas. Nous leur avons demandé.

GC: Vous leur avez demandé?

MS: Ouais.

GC: Eh bien, c’est comme ça que Solid Snake est entré. Seraient-ils cependant réduits à cause du sang et de la violence?

MS: Je ne sais pas. Vous devrez honnêtement leur demander. Nous n’avons jamais été approchés et avons dit: «Hé, Doomguy peut-il être dans Smash Bros?». Mais nous sommes ouverts d’esprit s’ils veulent demander. Mais on l’entend tout le temps [from fans]. Qui dirait non? [laughs]

GC: Mais vous leur avez demandé?

MS: Nous avons eu… Je ne sais même pas qui a parlé à qui, mais nous avons plaisanté avec eux. Nous avons une excellente relation avec eux en apportant Doom 2016 à Switch et ce genre de choses. Nous avons donc des gens formidables là-bas, mais c’est une de ces choses où c’est comme, “Ce ne serait pas cool?” Mais ça n’est jamais allé nulle part sérieusement, alors nous verrons.

