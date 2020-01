Le directeur de DOOM Eternal est excité, le titre sort le même jour qu’Animal Crossing

DOOM Eternal et Animal Crossing: New Horizons ne sont pas des jeux vidéo similaires. L’un consiste à déchirer et à déchirer, tandis que l’autre concerne le partage et les soins (bien que les joueurs puissent penser au premier lorsqu’ils traitent avec Tom Nook). Bien qu’ils soient très différents, les dieux du jeu ont béni les titres avec le même jour pour le lancement (principalement, car la version Switch d’Eternal est retardée). Que pense le directeur créatif d’Eternal, Hugo Martin, de partager la scène avec Isabelle? Assez content, en fait!

Sortie le jour même = un gros chèque de paie disparu

Dans une interview avec Gamespot, Martin a déclaré ce qui suit:

Je pense que c’est génial et cela témoigne de la diversité incroyable que nous voyons dans les jeux aujourd’hui. Honnêtement, je recherche d’autres jeux et d’autres studios. Je suis tellement fier de travailler dans l’industrie du jeu vidéo et du fait que deux jeux si différents, qui reçoivent une tonne de presse, sortent le même jour. C’est un moment incroyable pour être en développement et je suis ravi de jouer à Animal Crossing.

Martin est un gars intelligent. Il sait que les joueurs peuvent se détendre avec certains devoirs de maire et tuer des démons le même jour. Vous devez juste mettre en mémoire tampon les deux événements.

Cependant, les propriétaires de commutateurs n’ont même pas à partager leur temps entre les deux. Avec un peu de chance, il y a juste un délai suffisant pour que les joueurs puissent battre New Horizons avant les débuts d’Eternal.

Passionnés, quelle version du 20 mars 2020 vous passionne le plus? Faites-le nous savoir dans le champ de commentaire ci-dessous!

