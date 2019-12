Le directeur de l'animation de SEGA dit que «le monde est prêt pour une autre émission de Sonic TV»

Comic Book a eu la chance d’interviewer Yukio Kusumoto, directeur de l’animation de SEGA. Avec le succès des courts métrages d'animation de Sonic tels que Sonic Mania Adventure, etc., on lui a demandé s'il pensait qu'il était temps pour Sonic d'avoir une nouvelle série de dessins animés à la télévision. Kusumoto a répondu en disant qu'il pensait que le monde était prêt pour que cela se produise.

ComicBook.com: Pensez-vous que la popularité de ces courts métrages pourrait éventuellement conduire à une présentation complète dans le même style? Le monde est-il prêt pour une autre émission de télévision Sonic animée?

Yukio Kusumoto: Je pense que le monde est définitivement prêt pour une autre émission de télévision, et j'aimerais y travailler. Il y a plusieurs discussions et cela vient de moi personnellement […] J'adorerais que Sonic continue, alors je vais continuer à essayer de mettre plus de choses là-bas.

