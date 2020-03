Le directeur de l’émission de télévision Lord Of The Rings partage une photo dans les coulisses

L’émission télévisée Lord of the Rings d’Amazon est l’un des nouveaux programmes les plus attendus, et il reste largement un mystère. Cela étant, les fans sont avides de nouvelles informations ou de détails, et maintenant, d’autres sont arrivés.

Directeur J.A. Bayona a partagé une jolie photo en coulisses d’une récente séance de nuit où l’éclairage a créé un effet spécial. “La lumière de notre plateau projetée accidentellement au sommet d’un arbre a fait ressembler à un nuage étrange d’un film de Miyazaki”, a déclaré Bayona dans sa légende.

Cette image fait suite à un rapport du fansite du Seigneur des Anneaux TheOneRing.net qui présentait des images et des détails concernant une séance de nuit dans les bois. J.R.R. Tolkien a aimé les arbres au cours de sa vie et il en a souvent et passionnément parlé dans Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux.

L’émission de télévision Lord of the Rings est actuellement en tournage sur scène et sur place à Auckland et en Nouvelle-Zélande. Les trilogies Le Seigneur des anneaux et Le Hobbit de Peter Jackson ont également tourné en Nouvelle-Zélande; le pays est depuis devenu connu de certains à mesure que la Terre du Milieu prend vie.

Dans d’autres nouvelles, il a été rapporté que l’acteur des années et des années Maxim Baldry avait été interprété dans le rôle principal du spectacle du Seigneur des Anneaux. On ne sait pas encore quand la série sera diffusée, mais Amazon en est si confiant qu’il a déjà confirmé une saison 2.

En dehors de l’émission de télévision, plus de détails sur le nouveau jeu vidéo Gollum et le prochain MMO du Seigneur des Anneaux ont été confirmés.