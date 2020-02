Le directeur de Rainbow Six Siege veut que le jeu soit gratuit

Rainbow Six Siege il n’a pas eu le meilleur démarrage de tous les temps, cependant, grâce aux innombrables mises à jour Ubisoft Il décolle pour ce jeu, le tireur compétitif s’est imposé comme l’un des meilleurs de son genre, mais il semble que ses managers aient des plans encore plus ambitieux pour lui.

Selon le directeur du titre, Leroy Athanassof, vous cherchez la façon dont Rainbow Six Siege Il peut devenir un jeu gratuit, mais pour cela, certaines actions doivent être effectuées. Voici ce qu’il a dit Athanassof a propos:

«Je pense que dans l’équipe de développement, nous le voulons à un moment donné. Nous voulons que le jeu soit accessible à tous.

Il y a certaines choses qui doivent être prêtes pour qu’un jeu gratuit soit un succès. L’important pour nous est de trouver le plus rapidement possible qu’un joueur conserve ses capacités dans les choses qui comptent. Le problème est que vous pouvez jouer un certain nombre de parties avec des joueurs de cuivre pendant que vous êtes un diamant. »

Athanassoff a récemment confirmé que Ubisoft ont des plans pour lancer Rainbow Six Siege pour lui PS5 et Xbox Series X lorsque les deux consoles arrivent sur le marché à la fin de l’année. Il a également ajouté que le jeu prendrait en charge le jeu croisé entre les mêmes familles de consoles, mais attend le jeu croisé entre Microsoft et Sony peut être réalisée à l’avenir:

«Nous sommes prêts à soutenir cela. Et heureusement, cela se produira parce que, comme je l’ai dit, il s’agit d’un mouvement général dans l’industrie, et nous ne pouvons rien faire pour empêcher cela. Ce n’est qu’une question de temps avant que cela n’arrive. »

Source: PC Gamer

