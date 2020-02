Le directeur de Samurai Shodown a crié de surprise quand il a vu la version Switch – Fonctionnalité

Les fans de Switch ont dû attendre un peu plus longtemps que leurs amis propriétaires de PS4 et Xbox One en ce qui concerne SNK Samurai Shodown redémarrer, mais l’important est que le jeu soit resté intact sur la console hybride de Nintendo – et c’est vraiment tout un exploit.

Nous avons eu la chance d’avoir la chance de parler avec le directeur du jeu Nobuyuki Kuroki avant sa sortie. Kuroki a commencé sa carrière chez SNK en tant qu’artiste travaillant sur le Furie fatale et contribuerait également à des jeux tels que Real Bout Fatal Fury, Art de se battre 3, Samurai Shodown 64 et le légendaire Garou: Marque des loups.

Lorsque SNK a fait faillite, Kuroki a fait équipe avec d’autres anciens élèves de SNK, Takashi Nishiyama chez Dimps, où il a travaillé sur plusieurs titres Sonic, notamment Sonic Rush et décibells déchaînés. Il est retourné à SNK en 2014 et a travaillé sur SNK Heroines: Tag Team Frenzy et Le roi des combattants XIV avant d’assumer le rôle de Game Director lors du redémarrage de Samurai Shodown.

Nintendo Life: Avant de parler plus spécifiquement de la version Switch de Samurai Shodown, êtes-vous satisfait de la façon dont le jeu a été reçu sur d’autres plateformes?

Bien sûr, nous sommes très heureux. En tant que jeu unique, nous avons entendu beaucoup d’opinions de nos fans, et il semble qu’ils en soient assez satisfaits.

Kuroki-san, votre histoire avec la série remonte à Samurai Shodown 64. Quelle est la valeur de cette expérience quand il s’agit de créer une nouvelle entrée?

Nobuyuki Kuroki

L’équipe de Samurai Shodown à cette époque chérissait tous nos personnages. Ils ont préparé des tonnes de profils détaillés et d’illustrations pour chacun. Surtout, leur passion et leur amour pour ce jeu étaient étonnants. En tant que jeune et nouveau gars à l’époque, j’ai été impressionné par leur incroyable niveau. 20 ans se sont écoulés et je suis toujours surpris par le fait que je travaille moi-même sur ce titre. Les histoires et les expériences que j’ai apprises de l’équipe nous ont certainement aidés lors de la création de ce nouveau Samurai Shodown. En particulier, l’expérience de la conception de couleurs qui n’est généralement pas connue dans d’autres conceptions de jeu a été utile au développement.

Comment était-ce d’entrer dans le rôle de directeur de jeu pour cette entrée?

Comme je l’ai mentionné ci-dessus, j’ai travaillé avec le personnel qui a d’abord réalisé Samurai Shodown. Ce jeu développé en 2019 peut-il surpasser l’ancien créé par le staff à l’époque? Pouvons-nous développer quelque chose qui satisfera les fans qui jouent à ce jeu depuis plus de 20 ans? Ces questions m’ont vraiment mis la pression. Mais il n’y a pas de réponse pendant le développement, et nous ne saurons pas si une décision est erronée. Par conséquent, lorsque nous avons découvert que nos fans étaient satisfaits après la sortie et que nous avons été félicités par ceux qui ont fait le premier titre, nous avons été absolument ravis. J’ai ressenti un grand soulagement lorsque notre travail a été accepté.

Vous avez utilisé Unreal Engine pour créer Samurai Shodown. Quels avantages retirez-vous de l’utilisation d’un moteur middleware par rapport à la création de votre propre moteur et de vos propres outils?

En particulier, cela nous aide beaucoup lors de la conception des graphiques. Nous ne pouvions pas faire les illustrations que nous voulions lors du développement de KOF14, mais avec Unreal Engine, nous pouvons maintenant atteindre l’objectif. Bien sûr, cela n’a pas été facile. Unreal Engine est bon pour les expressions réalistes, tandis que Samurai Shodown ressemble plus à un manga, il était donc difficile pour l’équipe de le rendre moins réaliste. Pour les programmeurs, cela semble difficile, mais pour nos artistes, le moteur est facile à utiliser.

À quel point était-il difficile de porter le jeu sur Switch? Quelles concessions ont été faites?

Le point le plus difficile a été de développer la version Switch pour fonctionner à 60FPS et pour rendre les graphismes non inférieurs aux autres plates-formes. Je pense que les développeurs de jeux comprendront à quel point il est difficile d’augmenter la fréquence d’images sans changer le style des graphiques. Notre objectif est d’optimiser les graphismes du Switch sans être remarqué par nos fans. Si les fans ne peuvent pas faire la différence, cela signifie que Safari Games qui a travaillé sur le processus de portage a fait un excellent travail.

Votre collègue, Yasuyuki Oda, a déjà mentionné qu’il était ouvert à l’idée de combattants «invités» apparaissant dans le jeu. Y a-t-il des plans pour cela?

Désolé, nous ne pouvons encore rien divulguer pour le moment.

S’en tenant à ce sujet, Terry Bogard a récemment fait ses débuts dans Super Smash Bros. Pourrions-nous voir des personnages de Samurai Shodown apparaître également dans ce jeu?

Sakurai-san serait la meilleure personne à demander.

Quelle direction prendra la série Samurai Shodown maintenant? Verrons-nous une suite à part entière, ou le plan est-il prévu de se concentrer sur la relance d’autres propriétés SNK, comme Art of Fighting, par exemple?

Nous ne pouvons rien divulguer concernant les plans futurs de Samurai Shodown pour le moment. Ce que je peux dire, c’est que l’équipe de développement travaille sur King of Fighters 15 ainsi que sur des personnages DLC pour Samurai Shodown. Veuillez attendre avec impatience notre deuxième saison à venir de Samurai Shodown et KOF15. Personnellement, je souhaite que nous puissions faire revivre Garou: Mark of the Wolves.

Enfin, avez-vous un message pour les fans de SNK propriétaires de Switch qui ont hâte de jouer à Samurai Shodown?

Quand j’ai vu à quoi ressemblait Samurai Shodown sur le Switch, je n’ai pas pu m’empêcher de crier de surprise. Les graphismes incroyables se déplaçant sur l’écran du Switch m’ont vraiment touché. Les joueurs peuvent désormais profiter du jeu sur un écran plus petit avec la même excitation que sur les autres plates-formes. C’est quelque chose que je pense que tout le monde appréciera. Nous voulons vraiment que les joueurs ressentent ce sentiment d’exaltation et de tension que seul Samurai Shodown peut fournir. Veuillez le ramasser et l’essayer!

Nous remercions Kuroki-san pour son temps. Samurai Shodown sera lancé sur Switch le 25 février.

