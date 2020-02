Le directeur de Samurai Shodown aimerait redémarrer une autre grande franchise SNK

Samurai Shodown sortira sur Nintendo Switch le 25 février 2020, apportant le redémarrage du jeu de combat bien accueilli à Switch. Samurai Shodown a été salué comme une entrée de haute qualité dans la série de longue date, et maintenant que c’est fait, le réalisateur Nobuyuki Kuroki pourrait peut-être envisager une autre série SNK.

En parlant à Nintendo Life de la sortie imminente de Switch, Kuroki a révélé que le jeu qu’il aimerait le plus ramener. “Personnellement, je souhaite que nous puissions faire revivre Garou: Mark of the Wolves”, a-t-il déclaré sur le site.

Garou, qui a été lancé en 1999 pour le Dreamcast, est également techniquement l’entrée la plus récente de la série Fatal Fury, est un jeu bien-aimé. Les versions PC, PS4 et Vita ont récemment reçu une mise à jour substantielle du netcode, ce qui les rend plus faciles à jouer en ligne sans problème.

Il n’y a absolument aucune confirmation que le jeu reviendra réellement, et il ressort clairement de l’interview que c’est le désir de Kuroki plutôt que quelque chose qui est en développement actif. SNK Corporation travaille actuellement sur un autre jeu de combat dans une série de longue durée, avec King of Fighters XV qui devrait sortir en 2020 pour PS4.

La deuxième saison du DLC de Samurai Shodown débutera le 26 février avec la nouvelle combattante Mina Majikina.

En cours de lecture: Samurai Shodown – Gameplay Darli Dagger Story Mode

