Le directeur de Smash Bros, Masahiro Sakurai, a joué à de nombreux jeux PlayStation 4 en 2019

Masahiro Sakurai, le directeur de Super Smash Bros Ultimate, a la réputation d’être un travailleur très acharné. En 2019, cependant, il semble qu’il ait pu trouver suffisamment de temps pour jouer à d’autres jeux.

Sakurai a tweeté sur l’infographie PlayStation récemment publiée, qui vous montre combien de jeux PS4 vous avez joué dans l’année et lesquels vous avez le plus joué. Sakurai n’a pas révélé son nombre d’heures, mais il s’avère qu’il a joué à de nombreux jeux PS4 en 2019.

Sakurai a chargé 242 jeux PS4 tout au long de l’année, et le tweet se demande quel serait le nombre si les jeux Switch et PC étaient également inclus. C’est un aperçu intéressant d’un développeur qui est fortement associé à Nintendo – il semble que Sakurai soit également amateur de PlayStation. Malheureusement, nous n’avons pas de liste des jeux – nous imaginons que beaucoup d’entre eux étaient des jeux de combat.

Masahiro Sakurai a certainement plus que gagné le temps libre qu’il a en dehors de son travail continu sur Super Smash Bros Ultimate – le jeu est maintenant le jeu de combat le plus vendu de tous les temps et le deuxième jeu le plus vendu sur Switch. Le dernier combattant du premier DLC Fighter’s Pass du jeu a été récemment annoncé – c’est Byleth de Fire Emblem: Three Houses, et ils arrivent le 28 janvier.

D’ici la fin de 2021, Super Smash Bros Ultimate recevra six combattants supplémentaires, donc le travail sur le jeu se poursuit.

