Le directeur de Super Kirby Clash discute de la chanson de fin du jeu

Le directeur de Super Kirby Clash, Yumi Todo, a partagé de nouvelles informations sur le jeu Switch, concernant spécifiquement la chanson de fin. Todo a en fait partagé le premier brouillon de la partition et les paroles tout en discutant de la façon dont HAL Laboratory a abordé la musique.

salut! Voici Yumi Todo du laboratoire HAL, directrice de Super Kirby Clash.

Cette fois, je voudrais parler un peu de la chanson de fin.

Je parie que beaucoup d’entre vous sont surpris de m’entendre appeler ça une chanson. Mais c’est vrai! Le thème qui joue sur les crédits pour ce jeu a du chant. Ça s’appelle ‘Green Tree Memories from Kirby’!

La chanson a été écrite par le personnel du laboratoire HAL. Les paroles proviennent du directeur général Shinya Kumazaki, tandis que la mélodie a été composée par Tadashi Ikegami, qui a récemment travaillé principalement dans la gestion, mais qui est en charge de la conception sonore pour Kirby depuis les premiers jours de la série.

Dans l’image, vous pouvez voir le premier brouillon de la partition et les paroles!

À partir de cela, nous avons soigneusement examiné la mélodie et les paroles, fait des demandes de traduction et d’arrangement musical et terminé la composition de la chanson.

Je pense que cela a fini par être une chanson pleine de gentillesse et d’attitude que vous attendez de Kirby – le simple fait de fredonner vous mettra certainement de bonne humeur. Vous pouvez entendre la chanson de fin à tout moment du jeu en allant à l’écran des options et en consultant les crédits, alors écoutez-la autant de fois que vous le souhaitez.

Si vous décidez de chanter aussi, je serais très heureux!

Super Kirby Clash se trouve sur le Switch eShop. Il a fait ses débuts en septembre dernier.