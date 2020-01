Le directeur du jeu Doom Eternal, Hugo Martin, a discuté du jeu en compétition avec Animal Crossing: New Horizons

Doom Eternal et Animal Crossing: New Horizons sortira le même jour, le 20 mars. Donc, Game Informer a demandé au directeur du jeu Doom Eternal, Hugo Martin, ce qu’il pensait du jeu en compétition avec le prochain jeu Animal Crossing de Nintendo. Martin a déclaré: «Je pense que c’est génial et cela témoigne de la diversité incroyable que nous voyons dans les jeux aujourd’hui. Honnêtement, je recherche d’autres jeux et d’autres studios. Je suis tellement fier de travailler dans l’industrie du jeu vidéo et du fait que deux jeux si différents, qui reçoivent une tonne de presse, sortent le même jour. C’est un moment incroyable pour être en développement et je suis ravi de jouer à Animal Crossing. “

