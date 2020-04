Le directeur sportif de Chivas célèbre le début de la BBVA MX eLiga

Les mesures prises dans le contexte de l’urgence de la pandémie de COVID-19 ont entraîné l’annulation de toutes sortes de spectacles, y compris des événements sportifs. Nous savons que c’est une mauvaise nouvelle pour les fans de football, le sport le plus populaire au monde, cependant, les jeux vidéo sont sortis pour résoudre l’absence de la ligue mexicaine. Après une courte période d’organisation, la BBVA MX eLiga a commencé aujourd’hui et le directeur sportif de Chivas s’est joint à la célébration.

Comme révélé il y a quelques jours, la Liga MX est de retour mais dans FIFA 20 et dans les semaines à venir nous verrons la célébration de l’eLiga BBVA MX, un championnat émergent qui mettra en contrôle les représentants des équipes de la première division de football. Mexicain à la recherche du championnat convoité, surtout s’il s’agit de la Cruz Azul ou de l’Atlas. En ce sens, l’initiative a été très bien accueillie par la communauté du football du Mexique et avant le coup de sifflet initial, Ricardo Peláez, directeur sportif de Chivas de Guadalajara et joueur exceptionnel de la ligue mexicaine, a envoyé un message pour marquer le début de cette mini-tournoi.

🎮 #eLigaMX, sa participation en tant que commentateur dans les jeux vidéo et l’avenir du football.

De cela et plus encore, @ RPELAEZ9 Guadalajara Sports Director, a parlé pour notre 🎥 pic.twitter.com/eepuWsOcg1

– CHIVASTV (@chivastvmx) 10 avril 2020

La BBVA MX eLiga sera composée de 17 jours de la phase régulière et commencera ensuite la ligue avec des confrontations directes, comme cela se passe dans le vrai championnat. Les matchs durent 6 minutes et la mi-temps dure 2:38 minutes, où vous pouvez faire des ajustements à la stratégie.

Ce championnat qui a débuté aujourd’hui mettra fin à sa phase régulière jusqu’au 7 juin et à partir de cette date, les jours de tournois à la ronde, y compris la Grande Finale.

